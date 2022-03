In Lindenberg findet am 22. Mai 2022 der Huttag statt. Die Wahl der Hutkönigin wird der Höhepunkt. Erste Bewerbungen sind eingegangen. Eine Sache fällt auf.

Bis zum 22. Mai sind es noch mehr als zweieinhalb Monate hin. Im Kopf von Kathrin Felle ist dieses Datum aber längst fest verankert. Am 22. Mai 2022 soll in Lindenberg wieder ein Huttag stattfinden – der erste seit drei Jahren. „Wir wissen nicht, welchen Haken Corona noch schlagen wird. Aber wir planen definitiv konkreter als in den letzten beiden Jahren“, sagt die Kultur- und Gästeamtsleiterin.