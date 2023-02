Apotheke schließt Corona-Testzentrum am Stadtplatz Lindenberg

Weil die Nachfrage nach Corona-Test in Lindenberg sinkt, wird das Testzentrum nicht mehr gebraucht. Das soll nun mit den Räumlichkeiten passieren.

28.02.2023 | Stand: 05:24 Uhr

An diesem Dienstag ist die Einrichtung zum letzten Mal geöffnet, das hat Apotheker Veit Ehrhardt auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Grund ist die sinkende Nachfrage.

Menschen haben immer weniger Bedarf an Corona-Tests in Lindenberg

Während zur Hochphase der Pandemie teilweise rund 200 Tests pro Tag durchgeführt worden, seien zuletzt nur noch spärlich Kunden gekommen. In den vergangenen zwei Monaten seien es eigentlich nur noch Leute gewesen, die für einen Besuch in einem Pflegeheim oder Krankenhaus einen negativen Testnachweis benötigt haben, sagt Ehrhardt. Allerdings sind die Auflagen auch in diesen Einrichtungen zuletzt gelockert worden.

Ehemaliges Schlecker-Gebäude in Lindenberg soll abgerissen werden

Der Inhaber von Berg- und Stadtapotheke hatte in Lindenberg zunächst von Mai bis Dezember 2021 mit seinem Team Corona-Tests im Reisebüro Barbara angeboten. Danach wurde das Testzentrum im ehemaligen Schlecker eröffnet. Das Gebäude soll demnächst abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

(Lesen Sie auch: Medikamentenmangel: Westallgäuer Apotheke stellt selbst Fiebersaft her)

PCR-Tests, beispielsweise für Auslandsreisen in bestimmte Länder, will Ehrhardt künftig in der Apotheke anbieten.