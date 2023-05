Urlaub in Lindenberg: Hier übernachten Touristen am liebsten

Die Übernachtungszahlen in Lindenberg haben sich 2022 beinahe verdoppelt. Welcher Bereich sogar Rekordzahlen geschrieben hat.

10.05.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Der Tourismus in Lindenberg kehrt nach der Corona-Delle langsam wieder in den Normalzustand zurück. Diese Kernbotschaft vermittelte Gästeamtsleiterin Kathrin Felle bei ihrem Jahresbericht für 2022 im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats. „Es lief besser als gedacht. Zwar ist noch nicht alles super – aber dennoch sind es gute Werte“, sagte sie in der Sitzung. Ein Überblick:

Übernachtungen Das Gästeamt hat im vergangenen Jahr insgesamt 82.500 Übernachtungen registriert. Im Vergleich zum Vorjahr ist das fast eine Verdoppelung. Allerdings ist das auch nicht überraschend, da 2021 stark von Corona-Einschränkungen geprägt war. Für einen besseren Vergleich hat Felle deshalb 2019 als Referenz herangezogen, das letzte Jahr vor der Pandemie. Damals waren es rund 91.700 Übernachtungen – knapp zehn Prozent mehr.

Gästeankünfte Rund 14.800 Menschen sind nach Lindenberg gekommen – knapp zwölf Prozent weniger als 2019. Spürbar ist laut Felle ein Rückgang bei Geschäftsreisenden. Immer mehr Firmen verzichten darauf – sondern setzen stattdessen auf Videokonferenzen, die Zeit und Geld sparen.

Pandemie hat Übernachtungszahlen im Klinik-Sektor beeinflusst

Sprachschule und Fachklinik Neben den klassischen Tourismusbetrieben fließen in Lindenberg auch das Humboldt-Institut, das etwa ein Zehntel der Übernachtungen ausmacht (7400), und die Fachklinik Ried in die Statistik ein. Vor allem die Klinik hatte auch 2022 allerdings strenge Corona-Auflagen und durfte keine volle Auslastung fahren. Im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit sind die Übernachtungen um ein Viertel zurückgegangen (39.200). „Hätten wir hier eine normale Belegung gehabt, hätten wir 2019 bei den Übernachtungen übertroffen“, sagt Felle. Aus anderen Gründen werde sich die Situation allerdings auch für 2023 nicht entspannen: Weil ein Chefarzt fehlt, ist die psychosomatische Abteilung von März bis September geschlossen. Dadurch fallen Patientenaufenthalte weg. Laut Felle werde die Personalie aber ab Oktober wieder nachbesetzt.

Aufenthaltsdauer Pro Gast im Schnitt 5,6 Tage – und damit sogar länger als im letzten Vor-Corona-Jahr (damals 5,4). Rechnet man die Patienten der Fachklinik heraus, sind es 2,9 Tage (damals 2,6).

Keine Verluste von Ferienwohnungen in Lindenberg

Ferienwohnungen Diese Unterkunftsart ist der Gewinner der Pandemie – und hat im Vergleich zu 2019 bei den Gästeankünften um fast 30 Prozent zugelegt. „Wir haben in der Corona-Zeit unterm Strich keine Ferienwohnung verloren“, sagt Felle. Zwar hätten Vermieter aufgehört, andere dafür aber neu angefangen.

Wohnmobilstellplatz 2022 war ein Rekordjahr. Seit der Eröffnung im Mai 2017 haben sich die Übernachtungen mehr als verdoppelt auf fast 4500. Noch in diesem Jahr sollen die Gebühren erhöht werden.

Digitale Stadtführung als neues Angebot

Herkunft Die meisten Urlauber kommen aus Deutschland – vor allem Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bei den ausländischen Gästen sind es Schweiz/Liechtenstein, Türkei, Irland, China und Italien. Deren Anteil ist aber klein. „Das sind keine Zahlen, mit denen wir neue Märkte erschließen“, sagt Felle.

