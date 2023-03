Malwettbewerb: Wie Westallgäuer Schüler ihre Gedanken in Bildern ausgedrückt haben

Beim Wettbewerb „Jugend creativ“ haben 1080 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Wie es für die Gewinner aus Lindenberg weitergeht.

Der Internationale Jugendwettbewerb „Jugend creativ“ der Genossenschaftsbanken ist als größter Jugendwettbewerb der Welt im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Zu diesem Wettbewerb hat einmal mehr die Volksbank Lindenberg alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13 sowie junge Erwachsene bis 20 Jahre eingeladen. Das Thema des Wettbewerbs lautete dieses Mal: „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“. 1080 junge Menschen aus sieben Schulen im Geschäftsgebiet der Volksbank Lindenberg haben sich damit auseinandergesetzt.

Thema "Zusammenhalt": 40 Kinder und Jugendliche drücken sich künstlerisch aus

Was sie sich unter Zusammenhalt vorstellen, drückten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bildern, Kurzfilmen und Quizlösungen aus. Eine Jury, bestehend aus acht Vertretern der Schulen sowie Stephanie Novy von der Volksbank, bewertete die eingereichten Werke. Zur vorliegenden Auswahl sagte Vorstand Markus Prinz: „Unter allen ideenreichen und fantasievollen Entwürfen die besten zu benennen, war keine leichte Aufgabe für unsere Jury.“

Das Gremium kürte die Gewinnerinnen und Gewinner auf Ortsebene: In der Kategorie Bildgestaltung konnten insgesamt 40 Kinder und Jugendliche der Klassen 1 bis 4 und 25 Kinder und Jugendliche der Klassen 5 bis 9 die Jury überzeugen. Als Preise erhalten sie von der Volksbank Lindenberg Gutscheine für das Bad Aquaria in Oberstaufen und das Krone-Kino Lindenberg.

Gewinnerwerke aus Lindenberg gehen weiter an Landesjury in München

Alle Gewinnerwerke gehen nun an die Landesjury in München. Wer auf dieser Ebene erfolgreich ist, darf sich auf einen Erlebnistag auf dem historischen Kaltenberger Ritterturnier freuen. Die Bundessiegerinnen und -sieger werden zu einer Woche Bundespreisträgerakademie in Bayern eingeladen.

„Jugend creativ“ will junge Menschen anregen, ihre Gedanken gestalterisch umzusetzen. Bereits seit 53 Jahren findet der Wettbewerb unter jährlich wechselnden Mottos in sechs Ländern statt. Jährlich nehmen laut einer Pressemitteilung der Volksbank rund 600.000 Schülerinnen und Schüler daran teil.