Lindenberger Blasmusiker beamen sich für einen Auftritt an den Bodensee

Erneut produziert der TSZ Lindenberg mit aufwändiger Technik einen virtuellen Auftritt am Bodensee - und baut ein eigenes Filmstudio.

26.06.2021 | Stand: 07:15 Uhr

Schon zum zweiten Mal haben sich die Lindenberger TSZ-Musikanten vor die Kamera gestellt. Nachdem sie schon im vergangenen Jahr die Zeit des Lockdowns nutzten, um sich mittels digitaler Technik auf zwei Videos zu jeweils einem gemeinsam gespielten Stück zusammenzufinden, haben sie jetzt „noch mal eine Schippe draufgelegt“, sagt Christian Schneider vom TSZ. Dieses Mal legt die Blaskapelle einen knapp sechsminütigen Auftritt hin – und hat sich dafür an die „Bodenseeküste“ gebeamt.

Filmstudio im TSZ-Heim in Lindenberg

Die Filmaufnahmen für den neuen Beitrag sind nicht mehr im „Homeoffice“ entstanden, sondern im TSZ-Heim, das Dirigent Matthias Preising zum Filmstudio mit Greenscreen umgebaut hat. Bei dieser Technik werden Personen werden vor einer einfarbigen Fläche aufgenommen und später den gewünschten Schauplatz montiert.

Im TSZ-Heim ist ein Filmstudio entstanden. Hier stellten sich die TSZ-Musikanten und Musikantinnen vor ein grünes Tuch für die Aufnahme. Unser Foto zeigt Christian Schneider vor dem "Grennscreen". Bild: Matthias Preising

Nachdem beim letzten Beitrag Traditionelles erklungen ist, wollte der TSZ jetzt „etwas Rockiges einspielen“, sagt Christian Schneider. Gedanklich reisten die 30 Musikerinnen und Musiker für ihren sommerlichen Online-Auftritt an die Küste und spielten vier Stücke der Band Santiano: „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren“, „Frei wie der Wind“, „Es gibt nur Wasser“ und „Santiano“.

Aus vielen Tonaufnahmen von Lindenberger Musikern wird ein Orchester

Jeder und jede hat für das knapp sechsminütige Video die eigene Stimme daheim aufgenommen, Matthias Preising mischte sie alle – wie auch beim letzten Mal, zum Orchester zusammen. Die passenden Bilder entstanden in den „TSZ-Studios“, wo Dirigent Preising jeden Musiker vor einem grünen Tuch in verschiedenen Aufnahmen filmte. „Natürlich coronakonform“, betont Christian Schneider.

TSZ Lindenberg versammelt sich virtuell am Bodensee

All die Aufnahmen montierte Preising in malerische Kulissen vom Bodensee – und so musiziert die Kapelle im Film an der Küste des „Schwäbischen Meers“: Da sitzt das Klarinettenregister auf einer Ufermauer, die Flügelhörner und das Schlagzeug musizieren auf den hölzernen Dielen des Bootsanlagestegs, die Tenorhörner scheinen sich im Jachthafen und am Kiesstrand wohlzufühlen, die Trompeten gruppieren sich um Löwe und Leutturm – und das ganze Orchester kommt unter schattenspenden Bäumen auf einer Wiese der Uferanlagen zusammen.

Das Video ist zu finden auf der Homepage des TSZ.