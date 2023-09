Bürgermeister zur Rotkreuzklinik: „Das ist ein Skandal“

Lob für Schwesternschaft, wen der Rathauschef heftig kritisiert.

24.09.2023 | Stand: 11:48 Uhr

In der Debatte um die Zukunft der Rotkreuzklinik brach Bürgermeister Eric Ballerstedtbei eine Lanze für die Trägerin. „Die Schwesternschaft steht zum Standort Lindenberg“, betonte er. Explizit nannte Ballerstedt die Pflegefachschule, die es in Lindenberg seit 1979 gibt, sowie das geplante neue Pflegeheim für Senioren und Kurzzeitpflege mit 50 Plätzen, das am Standort der bisherigen Garagen hinter dem Krankenhaus entstehen soll. Gerade Kurzzeitplätze seien „ein absoluter Mangel“, betonte Ballerstedt.

Der Bürgermeister skizzierte die finanzielle Schieflage der Klinik mit einem jährlichen Defizit im einstelligen Millionenbereich. Die Corona-Pandemie, die Energiekrise sowie die Kassensätze seien maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Haus mit seinen knapp 400 Angestellten sich in ein Schutzschirmverfahren begeben habe.

Heftige Kritik äußerte er dann an jenem Mann, der 2018 in Lindenberg den Sozialistenhut der SPD bekommen hatte: Karl Lauterbach. Die Krankenhausreform des Gesundheitsministers „setzt dem Ganzen die Krone auf“ und sei für für ihn persönlich „ein Skandal“ – nämlich ein Angriff auf die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, sagte Ballerstedt.

Finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Rotkreuzklinik auf einen Blick

Zum Thema meldete sich auch Josef Lang zu Wort, seit zwölf Jahren Chefarzt an der Rotkreuzklinik. „Wir wollen erreichen, dass das Krankenhaus erhalten bleibt“, sagte der Mediziner. Wenn auch möglicherweise nur als kleinere Einheit. Er wies darauf hin, dass ein möglicher Krankenhausneubau an zentraler Stelle zwischen Lindenberg, Wangen und Lindau wohl mindestens sieben oder acht Jahre dauern würde. Er appellierte dafür, möglichst schnell eine Lösung zu finden – und nahm die Politik in die Pflicht: „Der Landkreis kann sich nicht ganz von seiner Fürsorgepflicht verabschieden.“