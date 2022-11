Lindenberger Einzelhändler plädieren für Nadenberg-Projekt

Der Verein "Leistungsgemeinschaft" wirbt für den Verkauf des Areals durch die Stadt Lindenberg und den Bau von Hotel und Wohnungen.

24.11.2022

Die Leistungsgemeinschaft (LG) Lindenberg bezieht zum Bürgerentscheid am 4. Dezember klar Stellung: Die in dem Verein zusammengeschlossenen Einzelhandelsbetriebe, Gastronomen und Dienstleister plädieren für eine Zustimmung zum Ratsbegehren und damit für einen Verkauf der Flächen auf dem Nadenberg und einen möglichst schnellen Bau eines Hotels und von Wohnungen.

Die Schließung des Feriendorfes 2014 sei in der Innenstadt schnell spürbar gewesen, erinnerte Co-Vorsitzender Daniel Haisermann jetzt bei der Jahresversammlung der LG. Denn: 45.000 Übernachtungen jährlich seien weggefallen. Umso erfreulicher war aus Sicht der LG-Mitglieder die Nachricht im Januar 2022, „dass die Bebauung mit einem Hotel spruchreif ist“. Haisermann kritisierte allerdings die Kommunikation von Seiten der Verwaltung: „Leider gelang es nicht, die Bürger mitzunehmen.“ Daher sei es zur Gründung der Bürgerinitiative gekommen.

Die LG positionere sich „klar und deutlich für eine Weiterentwicklung am Nadenberg und gegen den Stillstand“, sagte Haisermnn. Damit verbunden sei die Aufforderung an die Bürger, für das Ratsbegehren und damit für den Verkauf zu stimmen. Denn: „Ein Verkaufsstopp wird Stillstand bringen.“

Neuer Wohnraum in Lindenberg

Diese Meinung trägt die LG auch aktiv in die Bevölkerung. Bereits bei der Informationsveranstaltung der Stadt vor einer Woche hatten LG-Mitglieder einen Flyer mit dieser Aussage vor dem Löwensaal verteilt. In den nächsten Tagen lässt die LG den Flyer auch an die Lindenberger Haushalte verteilen.

Die Mitglieder der LG seien „ortsansässige, inhabergeführte Familienbetriebe“, deren Mitarbeitende teilweise dringend Wohnraum vor Ort benötigen, argumentiert der Verein. Mit der Entwicklung am Nadenberg bestehe die Möglichkeit, dem immer stärker spürbaren Personal- und Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Denn: „Auf Dauer kann es sich kein Betrieb leisten, aufgrund dieses Mangels die Arbeits- und Öffnungszeiten zu verkürzen.“

Bereits 2014 hatte die LG in einem Schreiben an den Stadtrat auf die Problematik aufmerksam gemacht, die sich für den Einzelhandel durch den Wegfall von 45.000 Übernachtungen jährlich in der Stadt ergeben. An dem Problem habe sich bis heute nichts geändert.

Betreiber für das mögliche Hotel am Nadenberg gibt es bereits

Eine Diskussion rund um das Thema gab es in der Jahresversammlung der LG am Dienstagabend nicht mehr. Und auch Bürgermeister Eric Ballerstedt nahm nur kurz dazu Stellung. Ihm war wichtig zu betonen, dass er „keine Vereinsvorstände angesprochen und Wahlempfehlungen gegeben“ habe. Er räumte ein: „Den Schuh, zu wenig kommuniziert zu haben, ziehe ich mir an.“ Auch der Stadt sei an einer „leistungsstarken Innenstadt“ gelegen, betonte Ballerstedt. Positiv aus seiner Sicht: „Es gibt bereits einen Betreiber für das Hotel, wenn es denn kommt.“