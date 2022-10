Sozialistenhut-Preisträgerin Manuela Auer: „Da muss man lästig und grantig sein“

Die neue Trägerin des Sozialistenhutes, Manuela Auer, kritisiert eine sich weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich. Eine Ursache ist die Inflation.

03.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Sie ist überraschend kurz, die Dankesrede von Manuela Auer nach der Verleihung des Sozialistenhutes durch den SPD-Kreisverband Lindau. Aber auch in den wenigen Minuten hat die 57-jährige Vorarlbergerin viel zu sagen. Die Schere zwischen Arm und Reich dürfe nicht weiter auseinander gehen, sagt sie. Aber genau das hat sie beobachtet – während der Corona-Pandemie und jetzt in den Zeiten der Inflation. Dagegen gelte es aufzustehen: „Wir müssen lauter werden“, fordert Auer die gut 50 Besucherinnen und Besucher auf dem Kulturboden in Lindenberg auf.

