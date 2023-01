Mehr als Markt, Genuss und Party: Lindenberger Winterfest zeigt Kunst, die sich auflöst

Bei der Veranstaltung im Westallgäu gibt es Werke von 13 Eisschnitzern zu sehen. Einer ist Frank Bergmann aus Heimenkirch. Was ihn an der Kunst fasziniert

26.01.2023 | Stand: 19:54 Uhr

In seinem Berufsalltag ist es Frank Bergmann gewohnt, Dinge langlebiger zu machen – hauptsächlich denkmalgeschützte Gebäude wie Schlösser und Kirchen. Beim Winterfest in Lindenberg werden er und zwölf Mitstreiter am Samstag Kunstwerke schaffen, die nur bei Minusgraden überleben können: Eisschnitzereien. Der 47-Jährige aus Heimenkirch ist Steinmetz und betreibt in Lindau eine Restaurierungsfirma mit sechs Mitarbeitern, die in den vergangenen knapp 20 Jahren viele denkmalgeschützte Objekte im Westallgäu, aber auch darüber hinaus, wieder flottgemacht hat. Demnächst, verrät Bergmann, habe er einen Restaurationsauftrag in der Schlossküche von Schloss Neuschwanstein.

