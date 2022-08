In wenigen Tagen hat eine Bürgerinitiative 500 Unterschriften gesammelt. Sie will das Projekt stoppen und in einer Bürgerwerkstatt eine Alternative erarbeiten.

02.08.2022 | Stand: 22:00 Uhr

Das nächste Bürgerbegehren im Landkreis ist angelaufen. Eine Initiative sammelt Unterschriften gegen das Großprojekt auf dem Nadenberg in Lindenberg. Binnen weniger Tage haben 500 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben, sagt Gerhard Hoffmann, Sprecher der BI. „Wir wollen nicht nur verhindern, sondern auch schauen, was dort entstehen kann“, beschreibt er die Ziele der Initiative.

