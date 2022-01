Lourdesgrotte in Scheidegg: ein vergessenes Jubiläum

Vor 125 Jahren entstand in Scheidegg die Lourdesgrotte. Seither fanden dort Rosenkranzgebete statt. Bis Corona kam.

1897 entstand in Scheidegg eine Lourdesgrotte. 125 Jahre später könnte das Anlass zu einer Jubiläumsfeier oder einem Festgottesdienst sein. Doch geplant ist bislang nichts. Im Gegenteil: War die Lourdesgrotte und die davor gebaute kleine Kapelle in der Sonnenstraße über Jahrzehnte ein Ort für regelmäßige Rosenkranzgebete, so finden sie seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr statt.

Marienerscheinung in Lourdes

Die Marienerscheinungen in Lourdes, nahe den französischen Pyrenäen und unweit der spanischen Grenze gelegen, lösten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in der Region eine neue Begeisterung für die Mutter Gottes aus. In der Folge entstanden viele Nachbildungen, so unter anderem auch in Weiler, Wangen und Eglofstal. Vor allem die Spende von Theresia Reichart ermöglichte vor 125 Jahren den Bau der Lourdesgrotte in Scheidegg. Sie stellte seinerzeit 10.000 Mark zur Verfügung, sodass der Zimmermann Franz-Josef Sinz mit dem Bau der Grotte und der Kapelle beginnen konnte. Markant ist die Nachbildung der Grotte aus Tuffstein. Sowohl die bei den Erscheinungen im Jahr 1858 vierzehnjährige Bernadette Soubirous als auch Maria sind durch Figuren dargestellt. Viele Jahre kümmerten sich der Bäcker Wurm und seine ledigen Töchter um die Lourdesgrotte und übernahmen den Messnerdienst.

Katholische Kirchenstiftung St. Gallus übernimmt Unterhalt für Lourdes-Grotte

Die katholische Kirchenstiftung St. Gallus übernahm später den Unterhalt. So erfolgten in den Jahren 1992 und 1996 Renovierungen. Ob dies mit dem nahenden 100-jährigen Bestehen der Lourdesgrotte 1997 im Zusammenhang stand, kann auch Franz Achberger nicht sagen. Er war viele Jahre Mitglied in der Kirchenverwaltung und im Pfarrgemeinderat und hat zur Lourdesgrotte einen Beitrag im 2021 erschienenen Buch über die Kapellen im Landkreis Lindau geschrieben. „Leider gibt es insgesamt sehr wenige Informationen hierzu“, sagt er.

Reichart weiß aber, dass die Marienerscheinungen in Lourdes einen Aufbruch von Kirche und Gläubigen auslösten. Die Anbetung von Maria als der Verkörperung der „Unbefleckten Empfängnis“ sei den Menschen wichtig gewesen.

Während heutzutage eine Pilgerreise ins knapp 1300 Kilometer von Scheidegg entfernte Lourdes problemlos möglich ist, glich sie Ende des 19. Jahrhunderts einer Weltreise. So holten sich die Gläubigen mit den Lourdesgrotten zumindest eine Nachbildung des Ortes in die Region.

Nur einzelne Besucher kommen zur Lourdes-Grotte nach Scheidegg

Während es in Lourdes auch zu Corona-Zeiten täglich Tausende Gläubige gibt, die die Grotte und den um sie herum entstandenen Heiligen Bezirk besuchen, sind es in Scheidegg nur einzelne Besucher. Dabei sorgt eine Nachbarin dafür, dass die Kapelle während des Tages zugänglich ist. Ob und wann hier wieder regelmäßig Gebete stattfinden, weiß Achberger nicht. Auch zum Patrozinium der Lourdesgrotte am 11. Februar gibt es keine aktuelle Planung. Der Tag erinnert an die erstmalige Erscheinung von Maria in Lourdes am 11. Februar 1858.

