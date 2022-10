Peter Hohenester aus Heimenkirch ist seit dem Münchener Oktoberfest Pistolen-Schützenkönig von Bayern. Was er darüber denkt und welche Pflichten das bringt.

23.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Schützenverein Heimenkirch ist mächtig stolz auf eines seiner Mitglieder: Vor wenigen Wochen ist Peter Hohenester beim Münchener Oktoberfest zum Landesschützenkönig mit der Luftpistole gekürt worden. Mit einem Teiler von 31,7 hatte sich der 59-Jährige beim Königsschießen des Bayerischen Sportschützenbunds gegen knapp 800 Konkurrenten in seiner Kategorie durchgesetzt. Insgesamt waren an 16 Tagen 2650 Schützinnen und Schützen an 80 elektronischen Schießständen aktiv gewesen.

