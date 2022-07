Machen hohe Gaspreise das Baden teuer? Im Westallgäu heizen nur zwei Bäder mit Gas

„Ohne Sonne keine Wärme“ ist das Motto in vielen Freibädern im Westallgäu. Auch Personal ist aktuell kein Problem. Nächstes Jahr könnte sich einiges ändern.

06.07.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Fehlendes Personal, hohe Gaspreise: Manche Kommune in Bayern hat Probleme mit ihrem Freibad, muss es aus Mangel an Aufsichtskräften schließen oder die Wasser-Temperatur herunterdrehen. Im Westallgäu ist das kein Thema, wie eine Umfrage zeigt.

Auf festangestellte Fachkräfte aus dem Bauhof kann sich die Gemeinde Heimenkirch in ihrem Freibad stützen. Einzig beim Reinigungspersonal hatte die Kommune in der Vergangenheit Probleme, Stellen zu besetzen, weiß Geschäftsstellenleiter Anton Volkwein. „Jetzt haben wir eine externe Firma damit beauftragt“, sagt er. Eine Entlastung für alle Beteiligten sei der Wegfall der Corona-Maßnahmen. Und rund um die Öl- oder Gas-Heizung muss sich im Heimenkircher Freibad niemand Gedanken machen – denn es gibt sie nicht. Das Wasser wird mittels Sonnenkollektoren erwärmt. „Ohne Sonne keine Wärme“, sagt Volkwein. Stromkosten fallen für die Wasserpumpen im fünfstelligen Bereich an. „Da können wir nichts drosseln“, weiß Volkwein. Sollten die Stromkosten wie erwartet im nächsten Jahr steigen, könnte sich das dann auch auf die Eintrittspreise auswirken.

In Oberreute wird das Wasser mit Gas beheizt

Etwas anders ist die Situation in Oberreute. Hier heizt die Gemeinde das Badewasser mit Gas. Obgleich dessen Preis für heuer festgeschrieben ist, seien die Einstellungen nachjustiert worden, sagt Bürgermeister Stefan Schneider. Er hofft, dass sich dadurch der Verbrauch reduzieren lässt. Mittelfristig würde er das Freibad gerne an ein Nahwärmenetz anschließen, das mit einer Hackschnitzelanlage betrieben wird. Derzeit laufen die Planungen dafür. Auch Schneider verspricht: „In diesem Jahr bleiben die Eintrittspreise in jedem Fall konstant“. Und auch in puncto Personal ist er entspannt: Helmut Bucher ist seit vielen Jahren als Bademeister im Einsatz und mit Erwin Bilgeri steht der Bauhofleiter bereit.

Auch Röthenbach beheizt das Becken mit Gas. Sollte das zu teuer werden, „dann bleibt das Wasser kalt“, kündigt Bürgermeister Stephan Höß an. Bewusst läuft schon jetzt die Heizung nur selten. Personell sei die Gemeinde gut gerüstet: Neben Bademeister Hubert Kirchmann ist seit dieser Saison Eisschwimmer Paul Bieber im Einsatz.

Naturfreibad in Scheidegg hat keine Heizung

Das Naturfreibad in Scheidegg verfügt nicht über eine Heizung, informiert Bauamtsleiter Roland Schlechta. Das Wasser im Kinderbecken und den Duschen erfolgt mittels Solarenergie. Die Personalsorgen in Scheidegg gehören der Vergangenheit an. Stefanie Stangel ist als Bademeisterin fest bei der Kommune angestellt, ihr Ehemann unterstützt sie als 450-Euro-Kraft.

Im Freibad Weiler ist Dietmar Kaiser seit 31 Jahren als Bademeister im Einsatz. Doch der 59-Jährige denkt bereits ganz langsam an den Ruhestand. Um in sechs Jahren nicht ohne Nachfolger da zu stehen, würde er gern bald eine neue Fachkraft ausbilden. Der Beruf sei vielseitig, wirbt Kaiser. Medizinisches Fachwissen sei ebenso gefragt wie Grundlagen der Chemie sowie Kommunikationsfähigkeit und Sportlichkeit. Öl und Gas spielen bei der Energieversorgung des Weilerer Bades keine Rolle. Solarmatten und eine Absorberanlage sorgen für warme Duschen und eine bis zu drei Grad höhere Wassertemperatur.

Weder um die Preise für Strom oder Gas, noch ums Personal muss sich Gudrun Neumann Gedanken machen, die im Lindenberger Rathaus für die Badestelle am Waldsee zuständig ist. Sie gilt ausdrücklich nicht als Freibad, denn „dann bräuchten wir eine Aufsicht“. Die aber gibt es in Lindenberg nicht. Am Wochenende ist jedoch meist die Wasserwacht vor Ort. Einzig für die Duschen setzt die Stadt Gas ein. Da der Zutritt zum Waldsee frei ist, hätte die Stadt mögliche Mehrkosten durch einen höheren Gaspreis zu tragen, sagt Neumann.