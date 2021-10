Maierhöfens Torhüter vor Bezirksliga-Derby: "Auf unserem kleinen Platz ist alles möglich"

Der SV Maierhöfen-Grünenbach empfängt den TSV Heimenkirch zum Bezirksliga-Derby. Thomas Vogel kennt beide Vereine gut. Ein Gespräch über Elfmeter, treffsichere Mitspieler und das Bier nach dem Training.

30.10.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Endlich wieder ein Westallgäuer Derby in der Bezirksliga Bodensee: Nach zwei Jahren Pause treffen der SV Maierhöfen-Grünenbach (7.) und der TSV Heimenkirch (2.) wieder aufeinander (Sonntag, 31. Oktober, 15 Uhr in Maierhöfen). Für SVM-Torhüter Thomas Vogel ist es ein besonderes Spiel. Denn er hat eineinhalb Jahre lang in Heimenkirch gespielt. Und dann ist das Derby auch noch an seinem 31. Geburtstag. Doch ausgerechnet jetzt ist er verletzt. Mit welchen Gefühlen er dem Spiel entgegenblickt.

Was haben Sie Ihrem Trainer vor dem Derby über den TSV Heimenkirch noch verraten, was der nicht selbst schon weiß?

Thomas Vogel: Gar nichts. Durch meine Verletzung habe ich im Moment kaum Kontakt zu ihm. Aber ich glaube, er weiß über Heimenkirch ohnehin mehr als ich. Da braucht er keine Tipps. Er ist erfahren genug – und in der Liga kennt man sich eh.

Sie haben 2017/18 in der Landesliga und 2018/19 in der Bezirksliga für Heimenkirch gespielt. Was aus dieser Zeit ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Vogel: Es war eine wunderschöne Zeit. Als ich beim ersten Training in die Kabine gekommen bin, dann war es sofort, als ob ich schon jahrelang dabei wäre. Die Kameradschaft ist top. Ich habe mich mehr als wohl gefühlt.

Dann kommt Ihnen also nicht gleich das Tor in den Sinn, das sie für Heimenkirch erzielt haben?

Vogel: (überlegt) Ich habe ein Tor geschossen?

Elfmeter als Abschiedsgeschenk vom TSV Heimenkirch

Ja, in ihren letzten Spiel für Heimenkirch am 8. Juni 2019 beim 4:0-Heimsieg gegen Brochenzell.

Vogel: Ach ja, das war der Elfmeter. Den haben sie mich als Abschiedsgeschenk schießen lassen.

Haben Sie beim SVM auch schon mal einen Elfmeter geschossen?

Vogel: Nein, ich habe immer gesagt, der Weg nach vorne ist mir zu weit. Wobei: Einen habe ich für Maierhöfen tatsächlich geschossen. Im Sommer beim Vorbereitungsturnier um den Leiblachtal-Cup, im Elfmeterschießen gegen Heimenkirch.

Haben Sie getroffen?

Vogel: Nein. Er ging knapp am Pfosten vorbei. Und wir haben das Elfmeterschießen auch verloren.

Thomas Vogel: "Wollte nochmals mit meinem Bruder zusammenspielen"

Wenn Sie sich am Rehwinkel so wohlgefühlt haben: Wieso sind sie nach diesen eineinhalb Jahren netto wieder zurück zum SVM?

Vogel: Der Hauptgrund war: Ich wollte mit meinem Bruder und meinem guten Kumpel Hanne Zähringer nochmals zusammenspielen. Die sind beide auch in einem Alter, in dem man nicht mehr so lange kickt. Markus ist 34, Hanne auch Jahrgang 88. Und ich wollte deshalb zurück, bevor es zu spät ist.

Haben Sie es bereut?

Vogel: Teils, teils. Maierhöfen ist mein Heimatverein und dort ist es natürlich sehr schön. Aber vielleicht hätte ich auch noch ein, zwei Jahre länger woanders spielen können.

Haben Sie noch viel Kontakt zu den Mitspielern aus Ihrer Zeit beim TSV Heimenkirch?

Vogel: Immer mal wieder. Dennis Griebel ist inzwischen mein Arbeitskollege, wir laufen uns immer wieder über den Weg. Ansonsten ist es natürlich weniger geworden. Aber wenn man sich wieder sieht, ist es immer sehr lustig.

Sie haben die Kontakte also auch in der Woche vor dem Derby nicht wieder intensiviert?

Vogel: Eher nicht. Dadurch, dass ich gerade verletzt bin, war ich die Tage noch nicht so im Derbyfieber. Ich würde gerne spielen, aber nachdem ich erst an den Bändern verletzt war, sind jetzt auch noch Rückenprobleme dazugekommen. Das sind wohl Altersbeschwerden (lacht).

Sie gelten als Fußballer, dem die Kameradschaft sehr wichtig ist. Inwiefern lassen sich Maierhöfen und Heimenkirch hier vergleichen?

Vogel: Beide Vereine sind ziemlich identisch. Nach dem Training sitzt man zusammen oder geht nach dem Spiel mal gemeinsam was essen. Der einzige Unterschied ist: Dort trinkt man Weiss-Gold, bei uns gibt es natürlich Stolz.

Und in sportlicher Hinsicht? Was hat der SVM, das der TSV nicht hat – und andersrum?

Vogel: In Maierhöfen hatten wir unsere Hochzeit mit dem Durchmarsch von der Kreisliga in die Landesliga. Da waren wir ein richtig eingeschworener Haufen. In Heimenkirch ist es jetzt ähnlich, da spielen viele auch schon jahrelang zusammen. In meiner Zeit in Heimenkirch haben wir vielleicht etwas mehr versucht, die Dinge spielerisch zu lösen. In Maierhöfen ist auch immer mal wieder ein langer Ball dabei. Kampfbetont geht es bei beiden zur Sache. Wobei auch bei uns in Maierhöfen das Spielerische gerade wieder mehr im Kommen ist. Da sind einige gute Junge dabei.

Aus Sicht eines Torhüters: Welcher Spieler aus beiden Mannschaften hat den besten Torabschluss?

Vogel: In Heimenkirch hat der Katsche Schuwerk schon einen richtig guten Abschluss. Der hat mir im Training ein paar satte Freistöße reingehauen – da weiß ich bis heute nicht, wie er das gemacht hat. In Maierhöfen gibt es aber schon auch ein paar gute Jungs. Unser Neuzugang Simon Glötter hat eine gute Schusstechnik, auch Julian Reichard ist nicht zu unterschätzen.

Sie selbst können im Derby nicht spielen. Wie sehr tut das weh?

Vogel: Im Moment geht’s noch. Aber wenn ich dann am Sonntag auf dem Sportplatz stehe, dann ist es eher kein tolles Gefühl. Es waren immer besondere Derbys zwischen diesen beiden Mannschaften – egal, für wen ich gespielt habe.

Maierhöfen hat auch den FV Weiler mal abgeschossen

Heimenkirch hat derzeit Personalprobleme und ist nur noch Zweiter. Der SVM spielt, mit Ausnahme des 1:5 gegen Oberzell, seit Wochen recht stabil und schießt vor allem zuhause viele Tore. Das sind doch eigentlich gute Voraussetzungen für einen Heimsieg, oder?

Vogel: Ja, klar. Daheim sind wir stark. Ein Spiel geht ohnehin bei 0:0 los. Und gerade in Maierhöfen auf unserem kleinen Platz ist alles möglich. Wir haben in der Landesliga auch Weiler mal im Derby mit einem 5:0-Päckchen heimgeschickt. Das werde ich nie vergessen. Ich denke, dass es am Sonntag auf die Tagesform ankommt. Die Chancen stehen 50:50.

Das ist jetzt sehr diplomatisch gelöst. Dennoch hätte ich gerne einen konkreten Tipp: Wie geht’s aus?

Vogel: Da ich jetzt wieder in Maierhöfen bin, glaube ich natürlich an meine Jungs – und tippe auf ein knappes 2:1 für uns.