Autofahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt - Polizei sucht nach Nötigung Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall bei Maierhöfen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Zudem sucht die Polizei nach einer Nötigung in Lindenberg Zeugen.

12.07.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Maierhöfen (Westallgäu) schwer verletzt worden. Ein 32-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw von Weingarten in Richtung Wolfbühl unterwegs. Der Wagen kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Autofahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Im anderen Pkw wurde der Fahrer schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus nach Kempten. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Mann fährt dicht auf, zeigt Lichthupe und Mittelfinger

Lesen Sie auch

Zeugen gesucht Beifahrer bei Unfall in Grünenbach schwer verletzt - Polizei findet Fahrer schlafend im Auto

Bereits am Samstagabend war es in Lindenberg ( Westallgäu) zu einer Nötigung gekommen. Ein Mann war nach Polizeiangaben mit einem Auto und erhöhter Geschwindigkeit auf der Peter-Dörfler-Straße unterwegs. Er fuhr hinter dem Wagen eines 57-Jährigen, der gerade nach Hause fuhr.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Der Unbekannte fuhr mit seinem Wagen extrem dicht auf den vorderen auf, gab mehrmals Lichthupe und zeigte dem 57-Jährigen den Mittelfinger. Der Lindenberger war dadurch beängstigt. Mehrere Zeugen beobachteten offenbar den Vorfall. Sie sollen sich bei der Polizei Lindenberg melden unter Telefon 08381/92010.

Lesen Sie auch: Enkeltrick-Betrug 2.0 in Lindenberg: Täter erbeuten über 7000 Euro mit Whats-App-Masche