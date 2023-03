Wieder "Krieg im Dorf"? - Wieso Windkraft in Maierhöfen ein sensibles Thema ist

Maierhöfen macht einen ersten Schritt in Richtung Windkraft. Der Gemeinderat diskutiert intensiv und emotional. Wo Windräder überhaupt stehen könnten.

03.03.2023 | Stand: 19:56 Uhr

Das Thema Windkraft weckt unschöne Erinnerungen in Maierhöfen. Vor zehn Jahren gab es eine rege Diskussion im Ort zu diesem Thema. An „Unfrieden im Dorf“ erinnerte sich jetzt Bürgermeister Martin Schwarz, von einem „Krieg“ sprach im Rückblick sogar Dritter Bürgermeister Armin Böck. Und dennoch hatte sich der Gemeinderat dem Thema erneut zu stellen. Am Ende einer regen Diskussion stand eine deutliche Entscheidung: Mit 9:3 Stimmen votierte das Gremium dafür, den sogenannten Suchraum im Bereich der Kugel weiter zu verfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.