Mann aus Wangen wird Opfer von Betrug - mehrere Tausend Euro Schaden

Ein Mann aus Wangen ist um eine fünfstellige Summe betrogen worden. Die Betrüger versprachen ihm Gold und legitimierten sich mit gefälschten Anwaltsbriefen.

27.04.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Ein 58-Jähriger aus Wangen im Allgäu ist am vergangenen Wochenende betrogen worden und hat dabei Geldsumme im hohen fünfstelligen Bereich verloren. Wie die Polizei berichtet, behaupteten die Betrüger am Telefon, dass eine große Menge Gold in einem afrikanischen Hafen zur Verfügung stehen. Gegen eine Anzahlung könne das Gold nach Deutschland geschifft werden.

Angebliche Anwaltsbriefe überzeugen den Mann - er überweist mehrere Tausend Euro

Die Betrüger schickten dem Mann angebliche Briefe eines Anwalts, die ihn überzeugten. Der 58-Jährige überwies zunächst eine Anzahlung von mehreren Tausend Euro. Die Täter versichtern ihm, dass er das Geld in Form des Goldes zurückbekomme und dabei sogar Gewinn mache. In der folgenden Woche überwies der Mann weitere Geldsummen, ohne das versprochene Gold zu bekommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bandenbetrugs. Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

