Mann schummelt bei Führerscheinprüfung in Lindau: Knopf im Ohr und Tastsender in der Hand

Mit einem Kopfhörer im Ohr hat ein 40-Jähriger versucht, bei einer Führerscheinprüfung in Lindau zu schummeln. Auch ein anderes Detail war verdächtig.

14.07.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Bei einer Führerscheinprüfung in Lindau hat ein 40-Jähriger versucht, zu schummeln. Ein Mitarbeiter des TÜV hatte laut Polizei den Verdacht geschöpft, dass der Mann verkabelt sei und so versucht, zu betrügen. Lindauer Polizeibeamte konnten den Verdacht bestätigen. Der Prüfling war total verkabelt, hatte einen Kopfhörer im Ohr und einen Sender in der Hand.

Mann betrügt bei Führerscheinprüfung in Lindau: 40-Jähriger kann nicht schreiben

Ebenfalls verdächtig war, dass der aus Afghanistan stammende Mann weder der deutschen Sprache mächtig war, noch schreiben konnte. Die Polizei stellte seine Ausrüstung sicher und zeigte ihn wegen Betruges an.

