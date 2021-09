Mann trinkt "Piccolo" während Fahrt: Polizei ertappt betrunkenen Autofahrer

Während der Fahrt trank ein 52-Jähriger in Weißensberg einen "Piccolo"-Sekt. Eine Polizeistreife, die dort gerade Kontrollen machte, ertappte ihn dabei.

24.09.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Die Polizei hat einen 52-jährigen Autofahrer in Weißensberg dabei gesehen, wie er einen "Piccolo"-Sekt während der Fahrt trank. Eigentlich hatten es die Beamten bei der Kontrolle am Donnerstagnachmittag auf Fahrer abgesehen, die ihr Handy am Steuer nutzen.

Mann trinkt Alkohol während Fahrt: Empfindliche Geldstrafe und ein Monat Fahrverbot

Bei der Kontrolle des 52-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass der Mann bereits mehr Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen. Der Mann muss mit mindestens 500 Euro Geldbuße und einem Monat Fahrverbot rechnen.

