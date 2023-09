König Fußball geht der Nachwuchs aus

Die Fußballvereine im Westallgäu haben zunehmend Probleme im Jugendbereich. Was die Gründe sind, wohin die Entwicklung führt – und welche Ausnahmen es gibt.

10.09.2023 | Stand: 09:30 Uhr

Fußball ist in Deutschland die Sportart Nummer 1. Allerdings geht den Vereinen zunehmen der Nachwuchs aus. Auch im Westallgäu. Das sieht man vor allem an der A-Jugend. Nur der FC Lindenberg kann hier noch eine komplett eigenständige Elf stellen. Alle anderen müssen entweder Spielgemeinschaften bilden oder eine Neunermannschaft anmelden. Was die Verantwortlichen sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.