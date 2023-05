Nächster Wechsel: Der FC Wangen holt für die neue Saison einen neuen Trainer

Der FC Wangen steht vor dem Abstieg von der Verbandsliga in die Landesliga. Markus Steidle kommt im Sommer als Trainer neu an Bord. Was aus Tobias Ullrich wird.

31.05.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Der FC Wangen stellt sich neu auf. Der designierte Verbandsliga-Absteiger hat für die kommende Saison einen neuen Trainer verpflichtet: Markus Steidle übernimmt das Amt von Tobias Ullrich. Der 46-Jährige hatte zuletzt den Bezirksligisten TSV Ratzenried gecoacht. Seit vergangenem Sommer macht er eine Fußballpause.

