Als Kind fand er ein Gewehr im Bach, als 80-Jähriger stand er dafür nun vor Gericht

Als Bub hatte der Angeklagte die vollautomatische Waffe aus einem Bach geholt. 70 Jahre lang bewahrte der Wangener das Wehrmachtsgewehr in seinem Keller auf.

17.04.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Jahrzehntelang hat eine vollautomatische Wehrmachtswaffe ihr Dasein zunächst in einem Schuppen und später im Keller eines heute 80-jähriger Wangeners gefristet. Er hatte das Gewehr im Kindesalter in einem Bach seiner Heimatstadt gefunden und seither aufbewahrt. Im vergangenen Jahr wurde ihm der Besitz des Maschinengewehrs zum Verhängnis: Ein säumiger Mieter wusste davon und zeigte seinen Vermieter wegen des unerlaubten Besitzes an. Die Polizei kam mit drei Beamten, durchsuchte den Keller und wurde fündig. Jetzt stand der Senior wegen unerlaubtem Waffenbesitz vor dem Schöffengericht in Wangen.

Es war eine wilde Schutthalde neben einem Bach, auf der die Kinder vor über 70 Jahren spielten. Darunter war auch der heute 80-Jährige. Ihm fiel seinerzeit im Wasser ein entsorgter Kinderwagen auf, auf dessen Räder er „scharf“ war, wie er dem Gericht berichtete. Beim Versuch, den Wagen zu bergen, fielen ihm auch das vollautomatische Gewehr und eine Schreckschusspistole ins Auge, die neben dem Kinderwagen trieben. Er holte die Waffen aus dem Wasser, versteckte sie in einem nahe gelegenen Schuppen, und bevor der abgerissen wurde, brachte er die Funde in den Keller seines Hauses. Dort hängte er das Gewehr an die Wand.

Angeklagter Senior: Habe noch nie in meinem Leben geschossen

Es war eine Antiquität für ihn. Im Besitz einer vollautomatischen Wehrmachtswaffe zu sein, sei ihm all die Jahrzehnte nicht gegenwärtig gewesen, so der Senior weiter. Er habe „noch nie geschossen in seinem Leben“, könne überhaupt nicht schießen, beteuert der Angeklagte seine Unbedarftheit in Sachen Waffen. Mit dem gefundenen Gewehr und der Pistole schießen zu können, davon sei er nicht ausgegangen. Nicht zuletzt deshalb, weil das Rohr der Wehrmachtsbüchse voller Rost und ohne Schlagbolzen und Ladehebel nicht einsatzfähig gewesen sei.

Das Landeskriminalamt stellte dei der Untersuchung des Maschinengewehrs fest, dass die Waffe nur teilweise funktionstüchtig war und die Patronen aus den Jahren 1938 bis 1945 nicht entzündbar waren. Von der deutschen Wehrmacht waren sie als Übungspatronen eingesetzt worden. Eine Instandsetzung hätte erst vorgenommen werden müssen, wie Richter Seemann dem Untersuchungsbericht entnahm.

Vor vier Jahren vom Angeklagten gefundene Patronen im Kleiderschrank der verstorbenen Mutter waren mit den Waffen nicht kompatibel. Möglicherweise hatte die Patronen vor 15 Jahren dort ein Freund der Mutter deponiert, der im Besitz einer Waffe gewesen sein könnte.

Als der Angeklagte die Waffe fand, war er noch ein Kind

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft erklärte in seinem Plädoyer, dass sich der Angeklagte des vorsätzlichen Verbrechens des Besitzes einer vollautomatischen Schusswaffe schuldig gemacht habe, auch wenn nachvollziehbar sei, den vor über 70 Jahren gemachten Fund versteckt zu haben. Der Verteidiger wollte dagegen eine Einstellung des Verfahrens diskutieren und erinnerte daran, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt des Fundes strafunmündig gewesen war und die Waffen ausschließlich im Keller gelegen hatten.

Das Schöffengericht verurteilte den 80-Jährigen schließlich wegen des vorsätzlichen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen á 20 Euro, außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Er habe sich jahrzehntelang nicht von dem Gewehr und der Munition getrennt, weshalb der Verbrechenstatbestand bestehen bleibe und deshalb keine Einstellung des Verfahrens möglich sei. Zugute hielt ihm das Gericht, dass die Waffe nicht einsatzfähig und er geständig war.

„Die strafmildernden Aspekte überwiegen“, betonte Richter Seemann, der beim Angeklagten keine kriminelle Energie erkannte. Er sei vor diesem Prozess nie straffällig geworden. Das Maschinengewehr gab er außerdem freiwillig zurück.