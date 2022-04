Maskenpflicht ja oder nein: Das gilt in den Rathäusern im Landkreis Lindau

Obwohl die Maskenpflicht offziell nicht mehr gilt, halten einige Kommunen im Landkreis Lindau an ihr fest. Einige Behörden setzen auch weiter die auf 3G-Regel.

Offiziell ist die Pflicht zum Tragen einer Maske aufgehoben worden. Allerdings können Einzelhändler sie auf Basis des Hausrechtes weiterhin in ihren Räumen vorschreiben. Das gilt auch für Kommunen. Einige setzen auch weithin auf zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie eine Umfrage unserer Redaktion im Landkreis Lindau ergeben hat.

Landratsamt Lindau: 3G und FFP2-Maskenpflicht gelten

In den Dienstgebäuden des Landratsamtes gilt weiterhin die 3G-Regel. Zudem muss eine FFP-2-Maske getragen werden. Das teilt Sprecherin Sibylle Ehreiser mit. Die Behörde begründet die Vorschriften mit dem hohen Infektionsrisiko.

Stadt Lindau hält an Maskenpflicht fest

Ähnlich handhabt das Thema die Stadt Lindau. Auch dort gilt in allen Gebäuden der Verwaltung neben der 3G-Regel eine FFP2-Maskenpflicht. Die Stadt will damit nach eigenem Bekunden dem „besorgniserregenden Infektionsgeschehen mit seiner großen Zahl an Erkrankungsfällen Rechnung tragen“. Die Türen der Stadtverwaltung und der anderen Verwaltungsgebäude bleiben geschlossen, um die Besucherzahl zu steuern und den Zugang zu kontrollieren. Der Zutritt ist auch künftig nur mit einem gültigen 3G-Nachweis möglich.

Eine medizinische Maske genügt in Heimenkirch

Auch Bürger, die die VG Sigmarszell und die Gemeinde Heimenkirch besuchen, müssen eine Maske aufziehen. In der Marktgemeinde genügt seit Montag allerdings eine medizinische Maske.

Röthenbach und Scheidegg setzen auf Freiwilligkeit

Die anderen Kommunen im Westallgäu setzen dagegen eher auf Freiwilligkeit. Wenn ein Bürger eine Maske aufsetzen möchte, könne er das natürlich gerne tun, heißt es seitens der VG Argental in Röthenbach. Und wenn der Bürger das wünsche, setze auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine auf.

Eine Pflicht, Maske zu tragen, gibt es in Scheidegg, in Opfenbach und der VG Stiefenhofen nicht, alle drei empfehlen das aber ihren Bürgern beim Besuch im Rathaus.

Lindenberg und Weiler verzichten auf Maskenpflicht

Auf eine Maskenpflicht verzichten schließlich auch die Verwaltungen in Lindenberg und Weiler-Simmerberg. „Für die Bürger gelten die selben Regeln wie beim Einkaufen oder auf der Bank“, teilt der Weilerer Ordnungsamtsleiter Patrick Walzer mit.

