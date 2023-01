Mit 88 Jahren: Dieser Maßschneider ist voll in Mode

Ob Scheich, Adliger, Unternehmerin oder Hochzeitsgesellschaft: Arnold Becker kleidet sie alle ein. Wie der 88-Jährige aus Oberstaufen so fit geblieben ist.

Von Tanja Poimer

08.01.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Ob Scheich, Adliger, Unternehmerin oder Hochzeitsgesellschaft: Arnold Becker kleidet sie alle ein, und das auch noch mit unglaublichen 88 Jahren. Dazu legt er nach wie vor jeden Arbeitstag in der Werkstatt der Maßschneiderei Becker in Oberstaufen Hand an – wenn er nicht gerade mit dem Auto unterwegs zu Kunden in ganz Deutschland ist.

