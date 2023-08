Ganz in Weiß: Mehr als 200 Köche ehren in Scheidegg ihren Schutzpatron

Bei der Laurentiusmesse in Scheidegg kommen Köche aus dem Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg und der Schweiz zusammen. Die Predigt hält ein bekannter Pfarrer.

Im Rhythmus von Trommeln und Blasmusik sind mehr als 200 Köche in ihrer Berufsbekleidung in die Pfarrkirche St. Gallus in Scheidegg eingezogen.

Der heilige Laurentius ist der Schutzpatron der Köche

Es war die 43. Laurentiusmesse, die Köche und Wirte aus dem Landkreis Lindau, dem Oberallgäu, Oberschwaben, Freiburg, Vorarlberg und der Schweiz ihrem Schutzpatron, dem heiligen Laurentius, zu Ehren abhielten.

Früher trafen sich die Köche in Roggenzell und nun zum vierten Mal in Scheidegg, wo diese Tradition vom Kur- und Verkehrsverein unterstützt und mitorganisiert wird.

Der heilige Laurentius starb am 10. August 285 auf einem glühenden Rost. Er hatte sich den Zorn des römischen Kaisers Valerian zugezogen, da er das Kirchenvermögen an Bedürftige und Arme verteilte.

Pfarrer Rainer Maria Schießler predigt bei der Laurentiusmesse

In seiner Predigt ging Pfarrer Rainer Maria Schießler auf das Evangelium der wundersamen Brotvermehrung am See Genezareth ein, als Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgte. „Kommt her und esst und trinkt. Ihr müsst nicht bezahlen“, habe Jesus gesagt. Scherzhaft fügte Schießler hinzu: „Dies bezieht sich aber nicht auf Euch hier.“

Der bekannte Geistliche aus München dankte den Köchen und Wirten für ihr Tun. „Ihr Köche und Wirte, Ihr gebt mehr als Speis und Trank. Möge Euch die Freude am Beruf auch immer erfüllen.“

Der Scheidegger Kirchenchor untermalte die Feier. Im Anschluss sorgten die Köche und der Wirteverein Scheidegg/Möggers für das leibliche Wohl mit Weißwürsten und Weißbier auf dem Kirchplatz.

Die Fachgespräche der Gastronomen fanden allerdings wegen des beginnenden Regens bald und für viele zu schnell ein frühes Ende.