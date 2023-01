Mehr Flüchtlinge für den Landkreis Lindau: Wieso der Landrat sauer ist

Der Kreis muss 180 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Das Gebäude auf dem Zeltplatz Sauters dient als Notunterkunft. Werden auch Sporthallen belegt?

25.01.2023 | Stand: 17:27 Uhr

Die Nachricht hat Landrat Elmar Stegmann am Wochenende erhalten: In Kürze muss der Kreis Lindau 180 weitere Ukraine-Flüchtlinge unterbringen. Für das Landratsamt bedeutet das: in aller Schnelle neue Unterkunftsplätze schaffen. So werden aktuell in Sauters Betten für bis zu 120 Menschen aufgestellt. Doch Stegmann ist sauer. Das macht er im Gespräch wie auch beim Treffen der Landkreis-Bürgermeister deutlich.

