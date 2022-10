Mehr Parkplätze für Langläufer in Scheidegg

Scheidegg pachtet Flächen als Winterparkplätze. Dort werden künftig Gebühren fällig. Was die Gemeinde plant.

23.10.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Für Langläufer stellt die Marktgemeinde Scheidegg im kommenden Winter mehr Parkplätze an stark frequentierten Einstiegsstellen in das Loipennetz zur Verfügung. Zwischen dem 1. November und 31. März stehen die Parkplätze beim Gasthaus Hirsch in Scheidegg-Hagspiel und die Stellflächen am Scheidegger Golfplatz in Buflingsried Tagesgästen, Urlaubern und Einheimischen offen. Bislang durfte auf diesen Flächen nicht offiziell geparkt werden, da sie sich in Privateigentum befinden.

Dass nun für einen begrenzten Zeitraum – vom 1. November bis 31. März – öffentliche Stellplätze daraus werden, dafür hat der Scheidegger Gemeinderat mit einem Beschluss zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Die entsprechenden Parkflächen wurden von den Eigentümern für diese Zeitspanne an den Markt Scheidegg verpachtet.

„Wir wollen das Parkchaos entlang unserer Loipen entschärfen und stellen auf diesen beiden Parkflächen Stellplätze speziell für Langläufer zur Verfügung“, sagte Bürgermeister Ulrich Pfanner im Gremium.

Er machte allerdings auch deutlich, dass diese Serviceleistung der Gemeinde nicht kostenlos zu haben sein wird. Deswegen werden an beiden Plätzen Parkautomaten aufgestellt. Die Gebühren orientieren sich an den Stellflächen beim Kurhaus: vier Euro kostet dort die Tageskarte; je angefangene halbe Stunde werden 50 Cent fällig. Bürgermeister Ulrich Pfanner hofft, dass durch dieses Mehr an öffentlichen Stellplätzen der Wildwuchs rund ums Parken an den Scheidegger Loipen merklich eingedämmt werden kann. Sollten nämlich im Gemeindebiet an den Loipen weiterhin Wildparker an den Straßenrändern festgestellt werden, die Rettungswege behindern oder sogar blockieren, dann werde die Gemeinde dies konsequent ahnden, machte der Rathauschef deutlich.

