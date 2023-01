„Meilenstein“: Liebherr führt Standorte zusammmen und will Arbeitsplätze schaffen

Liebherr-Electronics and Drives: Unternehmen mit fast 1000 Mitarbeiter soll weiter wachsen. Kompetenzen aus Lindau und Biberach werden gebündelt.

11.01.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Liebherr führt seine Elektronik-Tochter in Lindau mit einem Standort in Biberach (Flugplatz) zu einer neuen Gesellschaft zusammen. Ihr Name: Liebherr-Electronics and Drives. Damit bündelt der Konzern seine Kompetenzen in den Bereichen elektrische Antriebstechnik, Elektronik und Steuerungstechnik. Hirohito Imakoji, kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens, spricht von einem „Meilenstein für Liebherr“. Das neue Unternehmen mit Sitz in Lindau beschäftigt fast 1000 Mitarbeiter. Und: Liebherr kündigt einen Wachstumskurs an und will weitere Arbeitsplätze schaffen. Das hat Liebherr in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

