Meisterschaft der Islandpferde: Räuber aus Heimenkirch macht fette Beute

Islandpferde-Reiterin Silvia Ochsenreiter-Egli aus Heimenkirch verteidigt ihren Titel als Schweizer Meisterin im Fünfgang. Was ihren Hengst so besonders macht.

Mit 300 Reiterpaaren war es die größte Schweizer Meisterschaft aller Zeiten – und der Titel ging ins Westallgäu: Islandpferde-Reiterin Silvia Ochsenreiter-Egli aus Heimenkirch und ihr Hengst Heljar haben im Fünfgangpreis ihren Titel verteidigt und den fünften Schweizer Meistertitel in dieser Prüfung geholt.

Die viertägige Meisterschaft der Islandepferde fand auf dem Reiterhof Neckertal in Brunnadern (Kanton St. Gallen) statt. Das Duo vom Gestüt Hafnersholt im kleinen Ortsteil Mothen ging mit einem guten Gefühl in den Wettbewerb – schließlich hatte Heljar trotz seiner inzwischen 19 Jahre im April und Mai bereits zwei Qualifikationsturniere im Fünfgang gewinnen können.

Fünfgang: Silvia Ochsenreiter-Egli ist Schweizer Meisterin

In der Vorentscheidung starteten die Titelverteidiger an letzter Stelle – und hatten die Konkurrenz so gut im Blick. Direkt am Anfang gelang ihrer langjährigen Konkurrentin Mara Staubli mit Heljars Halbbruder „Hlebardi“ ein hervorragender Ritt mit 7,27 Punkten. „So mussten wir alles auf eine Karte setzen“, sagt Ochsenreiter-Egli. Und tatsächlich setzten sie sich mit 0,03 Punkten Vorsprung und 7,30 knapp an die Spitze. „Dies war Hejlars zweitbestes Vorentscheidungsergebnis in 13 Jahren und 48 Fünfgangvorentscheidungen“, berichtet die Berufsreiterin, die den Hengst selbst ausgebildet hat.

Im Finale wurden die Karten neu gemischt. Doch auch hier waren Ochsenreiter-Egli und ihr „Räuber“ (so der isländische Name ins Deutsche übersetzt) auf den Punkt da: Mit 7,45 Zählern und sogar zweimal der Maximalpunktzahl 10 für Schritt gewannen sie die Prüfung und holten gemeinsam ihren fünften Titel.

Aus den guten Ergebnissen der Passprüfung PP1 und der Töltprüfung T2 ergab sich zudem noch die Bronzemedaille in der Fünfgang- Gesamtwertung.

Reiterin aus Heimenkirch ist Achte in der Weltrangliste

In der Weltrangliste liegt das sechsbeinige Duo aktuell auf Platz 8 – und will Anfang August bei der Mitteleuropäischen Meisterschaften in Nöpke bei Hannover als Titelverteidiger erneut für Furore sorgen.

Sehr erfreulich für Ochsenreiter-Egli war auch der Start im Fünfgang der Sportklasse B, welche sie mit dem Nachwuchspferd „Briét frá Húsavik“ mit 6,62 Punkten gewann. „Ich habe sie im Herbst 2020 in Island gekauft und wenn alles gut läuft, kann sie in den nächsten Jahren in die Fußstapfen von Heljar treten. Solange er aber so topfit ist und sich jedes Jahr leistungsmäßig steigert, werde ich ihn allerdings noch nicht in Turnierrente schicken“, sagt sie.Das nächste große Ziel steht bereits: die WM 2023 in Holland.

