Nach Messer-Angriff in Isny: Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung

Am Mittwochabend wurde ein 24-Jähriger in Isny mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun nimmt die Kripo die Ermittlungen auf - wegen versuchter Tötung.

01.06.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Nachdem ein 24-Jähriger in Isny am Mittwoch bei einem Streit mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei Ravensburg nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es kurz nach 19 Uhr im Bereich des Parks an der Stadtmauer zwischen zwei Gruppen zu einem Streit. Dabei wurde der 24-Jährige mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt.

Isny: Mann nach Streit im Park mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, wo er noch am Abend notoperiert wurde. Er ist inzwischen laut Polizei außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zum mutmaßlichen Täter und den weiteren Beteiligten, die nach der Tat geflüchtet sind, dauern derzeit an. Die Kripo Ravensburg hat die Ermittlungsgruppe "Park" eingerichtet und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0751/803-4444 zu melden.

