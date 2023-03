Schon wieder wird ein junger Mann mit Messer attackiert - und lebensbedrohlich verletzt

Schon wieder ist ein Mann in Lindau mit einem Messer schwer verletzt worden. Erst drei Tage zuvor hatte ein junger Mann ein Messer bei einem Streit gezogen.

22.03.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Bei einem Messerangriff in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lindau ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. In einem Lindauer Club waren nach Angaben der Polizei zwei Gruppen von je drei bis vier jungen Männern aneinandergeraten. Hier kam es bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Streit eskaliert in der Rickenbacher Straße

Nachdem eine der beiden Gruppen den Club verlassen hatte, verabredeten sich die Kontrahenten gegen 3 Uhr in der Rickenbacher Straße, um den Streit bei einer Aussprache aus der Welt zu schaffen. Doch als sich die Gruppen dort trafen, eskalierte die Auseinandersetzung erneut.

Die jungen Männer traten und schlugen aufeinander mit Fäusten ein. Ein 21-Jähriger soll plötzlich ein Messer gezogen und damit mehrmals auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Der junge Mann wurde dadurch schwer im Bereich des Oberkörpers verletzt. Ein anderer Mann wurde ebenfalls durch das Messer verletzt - allerdings nur leicht.

Mann durch Messer lebensgefährlich in Lindau verletzt

Die Gruppe mit dem 21-Jährigen flüchtete daraufhin zu Fuß. Ärzte versorgten den schwerverletzten 19-jährige Mann auf der Intensivstation in einem Krankenhaus. Sein Zustand war zunächst lebensbedrohlich, er konnte dann aber stabilisiert werden.

Die Kriminalpolizei Lindau begann am Sonntag mit den Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten. Die Polizisten vernahmen Zeugen und werteten Spuren aus - und identifizierten inzwischen alle Beteiligten des Streits. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ außerdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen.

Die Polizei nahm den 21-Jährigen am Dienstagmittag in Lindenberg (Landkreis Lindau) fest und führte ihn dem Richter vor. Die Beamten brachten den Hauptverdächtigen schließlich in ein Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft wertet den Fall als versuchten Totschlag.

Mann zieht bei Streit in Lindau Messer und verletzt Jugendlichen

Bereits am Freitagabend hatte ein 20-Jähriger bei einem Streit mit einem 16-Jährigen in Lindau ein Messer gezogen. Die beiden waren zunächst verbal und dann körperlich an der sogenannten Lindenschanze am Sina-Kinkelin-Platz aneinandergeraten. Im Zuge dessen soll der ältere den Jugendliche mit dem Messer am Hals und im Gesicht verletzt haben.