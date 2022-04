Ministrantin aus Oberreute sammelt Geld für die Ukraine

Ministrantin Stefanie Roßmann will Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen. Wie sie mehr als 500 Euro dafür gesammelt hat.

23.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am Anfang war dieses hilflose Gefühl. Stefanie Roßmann aus Oberreute wollte „einfach irgendetwas tun, um den geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen“. „Ich habe gefragt, ob wir nicht einfach einen Kuchenverkauf nach dem Gottesdienst machen wollen“, erzählt die Jugendliche.

Kirchgänger bringen auch Tage später noch Geld

Die langjährige Ministrantin der Pfarrei St. Martin in Oberreute fand mit ihrer Idee gleich breite Zustimmung bei ihren „Mini“-Freunden. Auch ihre „Chefinnen“ Maria Bucher und Andrea Hilbert – die Ministranten-Betreuerinnen – waren begeistert und schon war die Aktion im Rollen. An einem kalten Sonntagvormittag verkauften die Ministranten zahlreiche Kuchen gegen Spenden an die Kirchenbesucher. „Einige haben sogar Tage später noch Geld gebracht, weil sie an dem Tag nicht so viel dabeihatten“, erinnert sich Maria Bucher. 562,50 Euro kamen zusammen.

Zunächst wäre das Geld für die Flüchtlinge im Dorf, die bei Elmar Kretz im ehemaligen Adler wohnen, gedacht gewesen. Doch dieser verwies an die ehrenamtlich engagierte Gruppe um die Familien Kappler/Burkhard, da die Flüchtlinge vor Ort gut versorgt seien. Aufgestockt haben die Ministranten nun 600 Euro an Elisabeth Kappler übergeben. Sie ist die Frau von Thomas Kappler, der bei den Hilfstransport- und Busfahrten mit der Firma Klaus Burkhard als Busfahrer unterwegs war. „Wir haben derzeit 35 bis 40 Flüchtlinge, die wir im Westallgäu betreuen“, erzählt die ehrenamtlich engagierte Frau.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".