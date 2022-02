Mission Klassenerhalt: Jonas Heinrich ist neuer Trainer beim FV Weiler II

Jonas Heinrich soll den FVW II in der Kreisliga A zum Klassenerhalt führen. Wieso es für den jungen Trainer eine besondere Aufgabe ist und wer ihn unterstützt.

06.02.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Ein Fußballverein ist oft eine Familienangelegenheit. So wie hier. Sein Vater hat das rot-weiße Trikot getragen, sein Opa, sein Onkel, sein Bruder, seine Schwestern. Und er natürlich auch. „Ich habe im Westallgäu für keinen anderen Verein gespielt. Es hängt viel dran. Hätte ein anderer gefragt, hätte ich es nicht gemacht“, sagt Jonas Heinrich.

Der 33-Jährige hat in der Winterpause das vakante Traineramt beim FV Rot-Weiß Weiler II übernommen – und soll den Drittletzten der Kreisliga A zum Klassenerhalt zu führen.

„Es wird eine Mammutaufgabe. Wir haben sieben Punkte Rückstand bei noch zwölf ausstehenden Spielen. Aber es ist auch eine schöne Aufgabe“, sagt Heinrich. Der Verein habe ihm dafür die „volle Unterstützung“ signalisiert und auch der erste Austausch mit Kapitän Erik Kießling & Co. gebe Grund für Optimismus.

„Die Gespräche mit den Spielern haben gezeigt: Sie wollen. Und sie sagen auch: Wir schaffen es noch“, betont der neue Coach.

Jonas Heinrich hat selbst Fußball in Weiler gespielt

Jonas Heinrich hat als Bub das Fußballspielen beim FV Weiler gelernt, sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen (meist als Spielmacher mit der Nummer 10) und auch einige Einsätze bei den Aktiven absolviert. Für Studium und Beruf hat er seine Heimat dann verlassen. Es folgten Stationen in München, Augsburg, Braunschweig und Köln. Fußball gespielt hat er dabei immer – zuletzt bis vor zwei Jahren in Köln bei einem Bezirksligisten. Und beim FC Augsburg hat er die C-Lizenz gemacht und war als Trainer im Nachwuchsbereich tätig

Nachdem er mit seiner Frau wieder zurück ins Westallgäu gezogen ist, stieg er schließlich vor einem wieder beim FVW als Co-Trainer von Marco Mayer beim Landesliga-Team ein. Diese Liaison ging bekanntlich im Herbst 2021 zu Ende. Nun kehrt Heinrich auf die Trainerbank zurück – und übernimmt den Chefposten in der Zweiten Mannschaft als Nachfolger von Adrian Beck, der absprachegemäß den Posten nach der Vorrunde abgab.

Die Vorbereitung beim FVW II beginnt am 7. Februar. Heinrich, dessen Papa Markus einer der besten Fußballer der Vereinsgeschichte ist und dessen Onkel Udo den Klub als Rekord-Vorsitzender zwei Jahrzehnte lang geprägt hat, wird großen Wert auf Ausdauer und Fitness legen. „Wir waren spielerisch in der Hinrunde nicht immer viel schlechter als der Gegner. Aber wenn wir durch Kratzen, Beißen und Kämpfen unsere Punkte holen, dann werden wir das tun“, kündigt er an.

Michael Weber wird Co-Trainer beim FV Weiler II

Als Co-Trainer steht ihm sein Großcousin Michael Weber (34) zur Seite, der durch seine erfolgreiche Zeit als Chefcoach beim TSV Röthenbach die Tücken der Kreisliga A bestens kennt.

Zudem setzt Heinrich auch alle Hebel in Bewegung, um den Kader weiter zu verstärken. Er sei in gutem Kontakt mit „ehemaligen Weggefährten mit Landesliga-Erfahrung“, sagt er – noch aber, ohne Namen zu nennen.

Bisherige Trainer beim FV Weiler II (Auswahl)