Mit 30 Jahren: Manfred Reis aus Niederstaufen ist jetzt Teamchef

Der frühere Deutsche Meister aus Niederstaufen musste seine Karriere viel zu früh beenden. Wieso er so manche Probleme deutlich entspannter angeht als andere.

07.03.2021 | Stand: 18:12 Uhr

Seine Kilometer spult Manfred Reis nicht mehr ganz so locker runter. „Ich bin nicht mehr so fit wie früher“, sagt er. Was sich anhört wie das Geständnis eines alten Mannes, kommt aus dem Mund eines 30-Jährigen. Eines 30-Jährigen, der früher mal Mountainbike-Profi und Deutscher Meister war. Dessen Karriere allerdings auch schon zehn Jahre zurückliegt. Wehmut verspürt er aber nicht mehr, wenn er an Goldmedaillen und Sektduschen zurückdenkt. „Ich habe meine Erfolge gehabt. Jetzt bin ich auf dem Rad ein Genießer. Ich habe meistens einen Rucksack dabei – und das Einkehren hinterher ist mir wichtig“, sagt er. Glücklich und zufrieden ist er. Und vor allem: „Dankbar.“