Mit Drohne und Jagdfilmer: Deutsche Jäger schießen Steinbock ab - Vorarlberger schäumen vor Wut

Zwei Jungjäger erlegen das Tier in dem Landschaftsschutzgebiet und fliegen per Helikopter ins Tal. Vorarlberger Medien sprechen von „Jagdwahnsinn“.

18.08.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Eine Steinbockjagd auf der Kanisfluh im Bregenzerwald sorgt für heftige Diskussionen im Ländle. Zwei deutsche Jäger haben vergangene Woche eine Geiß im Landschaftsschutzgebiet der Kanisfluh geschossen. Anschließend haben sie sich mit dem Tier per Helikopter ins Tal fliegen lassen, berichten mehrere Vorarlberger Medien. Auch aufgrund der Umstände ist von „Jagdwahnsinn“ die Rede. Nun prüft die Bezirkshauptmannschaft Bregenz, ob sie gegen die beiden Männer vorgeht. Konsequenzen hat bereits der Jagdaufseher gezogen. Er hat gekündigt. „Das mache ich nicht mit”, wird der Mann in den Vorarlberger Nachrichten zitiert.

Der Steinbock kommt in den Alpen verbreitet vor. Eine größe Zahl der Tiere lebt auch an der Kanisfluh, einem markanten Bergstock zwischen Au und Schoppernau. Die Rede ist von 70 bis 80 Stück, die die steilen Hänge des bekannten Berges bevölkern. Das Gebiet steht seit 2020 unter Landschaftsschutz.

Geschossene Geiß stürzte 50 Meter tief ab

Bei den Einheimischen sorgt die Aktion der beiden deutschen Jungjäger für Kopfschütteln. Die beiden Männer hatten sich nach übereinstimmenden Medienberichten vergangenen Dienstag zu Fuß auf die Nordseite der Kanisfluh aufgemacht. Mit dabei waren zwei erfahrenen Bergsteiger und ein professioneller Jagdfilmer. Die Gruppe übernachtete am Berg. Am nächsten Tag erlegten die Jäger dann den Steinbock, eine Geiß. Die beiden Jäger ließen sich dann mit dem geschossenen Tier per Hubschrauber ins Tal fliegen. Dokumentiert und kommentiert haben sie die Jagd ausführlich in sozialen Netzwerken. Für die Aufnahmen setzten die Beteiligten offenbar auch eine Drohne ein.

Wie ein Video belegen soll, ist bei der Jagd allerdings nicht alles nach Plan gelaufen. Offenbar ist das Tier nach dem Schuss 50 Meter über eine Steilwand abgestürzt. Die Geiß sei „unglücklich in sehr unwegsamem Gelände verendet“, sagt der Jagdfilmer in dem Video.

Stand Dreh eines Videos im Vordergrund?

Fraglich ist, ob das Verhalten der Jäger rechtliche Konsequenzen hat und falls ja, welche. Zuständig ist die Bezirkshauptmannschaft in Bregenz. Sie prüft den Fall. Ein Ergebnis soll in einigen Tagen vorliegen. Sollten Verstöße festgestellt werden, werden diese natürlich geahndet, zitiert der ORF Bezirkshauptmann Gernot Längle.

Die weithin sichtbare Kanisfluh gehört zu den bekanntesten Bergen des Bregenzerwaldes. Bild: Edgar Demmel (Archivfoto)

Der Untersuchung will auch der Wildbiologe des Landes, Hubert Schatz, nicht vorgreifen. Eine persönliche Einschätzung hat er aber gegenüber den Vorarlberger Nachrichten abgegeben. „So wie ich das beurteilen kann, stand da vor allem der Dreh eines spektakulären Videos im Mittelpunkt. Wenn das so war, so finde ich das einem korrekten Jagdverhalten abträglich“, zitieren die VN den Natur- und Jagdexperten. Man habe für die Aufnahmen eine Drohne verwendet, und das sei in einem so sensiblen Gebiet nicht erlaubt. Schatz verweist auch auf die Vorbildfunktion, die Jäger hätten. Dazu gehöre es, vorgezeichnete Wege nicht zu verlassen. „Das war aber hier offensichtlich der Fall“, so Schatz gegenüber den VN.

Tatsächlich haben die Jäger offenbar erhebliche Anstrengungen unternommen, um Bilder einer nicht-alltäglichen Jagd im Internet posten zu können. Ein Bergführer hat den Vorarlberger Nachrichten Beobachtungen in Zusammenhang mit dem „Jagdabenteuer“ geschildert. Die Rede ist von neu gesetzten Bohrhaken und 300 Metern Fixseil, die die Gruppe genutzt hat. „Das Abschussgebiet wurde im Expeditionsstil erreicht“, zitierten die VN den ortskundigen Bergführer.

Für die beiden deutschen Jäger war offenbar schon im Vorfeld klar, dass sie einen Hubschrauber brauchen würden, um zurück ins Tal zu kommen. Der Transportflug wurde laut VN nämlich bereits einen Tag vorher bestellt, bestätigt Wucher Helicopter mit Sitz in Ludesch. Das Unternehmen ist auf Flüge im Gebirge spezialisiert. Für Wucher sind solche Flüge nichts Außergewöhnliches. Sie sind laut Pressesprecher Dieter Heidegger auch in einem Gebiet erlaubt, das unter Landschaftsschutz steht.

