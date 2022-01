Mit Menschenkette: Erstmals Gegendemo zu "Spaziergängen" in Lindenberg

Die Organisatoren wollen "so einer Bewegung nicht komplett die Straße überlassen". Wie die Kundgebung am Dienstagabend auf dem Stadtplatz in Lindenberg verlief.

19.01.2022 | Stand: 09:40 Uhr

In Lindenberg hat sich eine Gegenbewegung zu den "Spaziergängen" formiert. Am Dienstagabend gab es in Lindenberg auf dem Stadtplatz eine angemeldete Kundgebung unter dem Motto "Nachdenken statt querdenken".

Zwischen 70 und 80 Teilnehmer bildeten eine Menschenkette. Sie reihen sich für ihren "stummen Protest" an einem rot-weißen Flatterband auf, wie man es beispielsweise von Baustellen-Absperrungen kennt. Abstände und Maskenpflicht galten als Auuflage und wurden auch eingehalten.

Einige hatten Schilder dabei. "Demokrat:innnen lassen sich impfen", stand beispielsweise auf einem. Die Teilnehmerinen und Teilnehmer kamen unter anderem vom SPD-Ortsverband und aus den Schulen, aber auch aus anderen Vereinen wie den Pfadfindern oder der örtlichen Fridays-for-Future-Bewegung.

Organisatorin sitzt in Lindenberg im Jugendparlament

Es sei "erschreckend", wie viele Menschen an den Dienstagen zuvor an den "Spaziergängen" durch Lindenberg teilgenommen haben, sagte Organisatorin Sina Engel, die auch im Jugendparlament der Stadt sitzt. Man dürfe "so einer Bewegung nicht die Straße komplett überlassen", fügte ihr Mitstreiter Vincent Riedesser an. Mit der Gegendemo wollen sie deshalb "ein Zeichen setzen" und "Haltung zeigen".

Die recht kurzfristig organisierte Menschenkette dauerte rund 45 Minuten lang. Sie befand sich im oberen Bereich des Stadtplatzes beim Brunnen. Währenddessen sammelten sich am unteren Stadtplatz nach und nach die "Spaziergänger". Das Geschehen blieb insgesamt friedlich, wenngleich es vereinzelt zu kurzen Diskussionen zwischen Vertretern beider Seiten kam. Ein "Spaziergänger" ging auf dem Weg zum Treffpunkt auch mitten durch die Menschenkette hindurch und trat das Flatterband dabei gezielt zu Boden.

Die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Lindenberg waren vor Ort und behielten das Geschehen im Auge.

Rund 500 Teilnehmer bei "Spaziergang" durch Lindenberg

Am anschließenden "Spaziergang" durch die Stadt nahmen nach Beobachtung unserer Redaktion rund 500 Menschen teil. Es kam auch hier zu keinen Zwischenfälle.