Mit Mut zum Risiko: Die Turnerinnen des TV Lindenberg wollen Meister werden

Der TV Lindenberg gehen als Titelverteidiger in die Landesliga. Das ehrgeizige Ziel lautet Aufstieg. Doch dafür muss es auch am fünften Gerät klappen.

04.06.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Auf Nummer sicher gehen und eine vergleichsweise einfach Übung turnen, für die es aber nur wenige Punkte gibt? Oder mit der Aussicht auf eine höhere Bewertung lieber den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben, dafür aber Gefahr laufen, einen Fehler zu machen? Rainer Eser muss nicht lange überlegen: „Mut zum Risiko“, sagt der Trainer. „Man muss sich abheben von den anderen – das macht es letztlich aus.“

TV Lindenberg turnt in der Landesliga 3 in Bayern

Mit diesem Kurs sind die Turnerinnen des TV Lindenberg bisher sehr gut gefahren. Seit die Mannschaft im Jahr 2018 in den Ligabetrieb des Bayerischen Turnverbandes eingestiegen ist, ging es für sie steil nach oben. Aufgrund seiner Leistungsstärke wurde der Neuling damals direkt in die Bezirksliga eingestuft – und schaffte direkt den Aufstieg in die Landesliga. Nach der Corona-Zwangspause bestritt Lindenberg dort 2022 seine erste Saison – und holte auf Anhieb die Meisterschaft. „Wir waren mit Abstand das kompakteste Team. Alles über 140 Punkte ist richtig gut. Das haben wir im Schnitt immer gehabt“, sagt Eser.

Lindenberg hatte die Liga regelrecht dominiert. Der Aufsteiger gewann zwei der drei Wettkämpfe, holte die meisten Wertungspunkte aller acht Teams (424,05) und stellte in Selina Slapnig, Franziska Baldauf und Elisa Fessler die drei besten Einzelturnerinnen. „Von den Leistungen und der Schwierigkeit der Übungen her hätten wir in die Landesliga 3 oder sogar in die Landesliga 2 gehört“, sagt Eser.

Der BTV hat die Landesliga in verschiedene Stufen eingeteilt. In der Vorsaison hatte Lindenberg in der Landesliga 4 geturnt – der untersten Stufe. Trotz Platz 1 und der Meisterschaft ist die Mannschaft aber sportlich nicht aufgestiegen. Das hatte der Verband bereits vor der Saison festgelegt. Es sollte eine Art Übergangsjahr nach der Corona-Pandemie sein.

In der neuen Saison starten die Bergstädterinnen nun aber doch in der Landesliga 3. Denn der Verband hat sein Ligasystem überarbeitet und teilweise neu eingeteilt. Die Landesliga 3 erhielt eine zweite Staffel – die bisherige Landesliga 4. „Wir haben die gleichen Gegner wie im vergangenen Jahr“, sagt Eser. Nur eben eine Etage höher.

Die ersten beiden Wettkämpfe sind am 24./25. Juni in Waging am See sowie am 15./16. Juli in Marktoberdorf. Wo das Saisonfinale im Oktober steigt, ist noch offen.

Trainerin Heidi Rathgeb hat insgesamt zwölf Turnerinnen für die Landesliga gemeldet: Selina Slapnig (25). Franziska Baldauf (23), Elisa Fessler (21), Anna Mende (20), Alice Kunrath (18), Ramona Briegel (18), Franziska Negele (18), Vivien Buchhaupt (17), Pia Stohr (16), Hanna Negel (14), Marielle Korb (26) und Alina Buske (12). Es sind fast ausschließlich Eigengewächse.

Die Turnerinnen des TV Lindenberg wurden 2022 Meister in der Landesliga: (von links) Heidi Rathgeb, Marielle Korb, Anna Mende, Vivien Buchhaupt, Franziska Baldauf, Selina Slapnig, Elisa Fessler und Reiner Eser. Bild: TV Lindenberg

Die Turnerinnen sind an vier Geräten gefordert: Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung. In diesem Jahr kommt beim TV Lindenberg allerdings ein fünftes Gerät hinzu: der Kopf.

Denn nach den starken Auftritten und Ergebnissen der Vorsaison ist die Erwartungshaltung diesmal eine andere. Eine größere. Einerseits, weil die Konkurrenz den Titelverteidiger jetzt natürlich auf dem Zettel hat. „Der Überraschungseffekt ist nicht mehr da“, weiß auch Eser. Andererseits, weil die Mädels jetzt auch ganz anders an die Sache herangehen. Sie wissen, was sie können, was möglich ist – und wie ihre Leistungen im Vergleich zu den Gegnerinnen einzuordnen sind. Allerdings gilt es das dann eben auf den Punkt an die Geräte zu bringen.

Selina Slapnig ist Mannschaftführerin beim TV Lindenberg

Dass Turnen viel Kopfsache ist, weiß auch Mannschaftsführerin Selina Slapnig. Die 25-Jährige ist nicht nur die beste, sondern auch erfahrenste Athletin im zwölfköpfigen Landesliga-Kader. Sie beschäftigt sich viel mit dem Thema, liest Bücher dazu oder verfolgt auf Instagram, wie die Profis damit umgehen. „Wir Älteren können das inzwischen ganz gut einschätzen. Man weiß, was der Körper kann – und wann es am Kopf liegt“, sagt sie. Die große Kunst sei es, sich im Training die Sicherheit zu holen, die Abläufe zu verinnerlichen – und dann im Prinzip nur noch auf einen Knopf drücken zu müssen, der alles abspult: „Im Wettkampf bist du im Idealfall in einer Blase.“

Wenn dies gelingt, ist Lindenberg definitiv wieder ein Anwärter auf Platz 1. Dass sie den Vorjahreserfolg wiederholen wollen, daraus machen die Beteiligten keinen Hehl. Das Saisonziel lautet ganz klar: Aufstieg. „Die Meisterschaft im letzten Jahr ist für uns ein totaler Ansporn. Wir wollen diesen Erfolg bestätigen und wiederholen. Wir wissen, dass wir auch auf einem anderen Niveau mithalten können“, betont Slapnig.

Dafür wird im Vergleich zur eh schon überragenden Vorsaison allerdings wohl eine erneute Steigerung notwendig sein: „Wir werden im Schnitt wohl 144 Punkte brauchen. Denn die anderen haben auch nicht geschlafen“, sagt Eser.

Die ohnehin schon hochwertigen Ausgangsübungen galt es in der Saisonvorbereitung zu festigen. Hinzu kamen etwa 15 bis 20 Prozent neue Elemente. Vor allem am Schwebebalken will Lindenberg wieder die entscheidenden Zähler machen. Mit dem Mut zum Risiko.