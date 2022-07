Mittelschüler aus Lindenberg geben Senioren Handy-Nachhilfe

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lindenberg zeigen älteren Menschen, wie sie die Möglichkeiten ihres Mobiltelefons besser nutzen.

27.07.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Bei kaum einem Thema wird der Unterschied zwischen der heutigen Jugend und der älteren Bevölkerung deutlicher: das digitale Leben – Handys, Internet und Social Media. Die Wissenschaft unterscheidet man zwischen Digital Natives und Digital Immigrants, also den Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, und denjenigen, für die die fortschreitende Digitalisierung einen ständigen Lernprozess darstellt. Dieser Gruppe nimmt sich die Mittelschule Lindenberg an. Im Rahmen eines Handynutzungsprojekts haben Schülerinnen und Schüler in den vergangenen fünf Monaten ihr digitales Wissen an Seniorinnen und Senioren weitergegeben.

„Es sind mehrere ältere Personen auf mich zugekommen und haben gefragt, ob es ein Projekt gibt, in dem ihnen im Umgang mit Handys geholfen wird“, sagt Lucia Giray, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Lindenberg. Im Direktorat der Mittelschule Lindenberg stieß sie mit diesem Anliegen auf offene Ohren. Konrektorin Beate Rohrmüller schlug vor, die Medienhilfe im Rahmen eines Schulprojektes zu gestalten.

Lesen Sie dazu auch: Das Gymnasium in Lindenberg wird 100 Jahre alt

76 Frauen und Männer machten mit

„Ich hatte erst Bedenken, die Schülerinnen und Schüler einfach auf die Rentnerinnen und Rentner loszulassen, aber sie haben das hervorragend gemacht“, sagt Tanja Kurringer, Lehrerin für Wirtschaft und Kommunikation in der achten Klasse. Alle zwei Wochen fand das Projekt mit durchschnittlich zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Zu den neun Terminen kamen insgesamt 76 Frauen und Männer. Die Schülerinnen und Schüler halfen vor allem bei technischen Fragen, beispielsweise beim Verschicken von Bildern oder beim Herunterladen von Apps.

Als Danke für das Handynutzungsprogramm, gab es eine kleine Spende von den Senioren und Seniorinnen für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen. Das Bild zeigt: Rhiana Micu (von links), Nicola Bifska, Marie Schädlich, Julia Lang, Tanja Kurringer und Lucia Giray. Bild: Sara Gretler

Das Projekt soll nicht nur der älteren Bevölkerung den Umgang mit Handys näherbringen – es nutzt auch den Schülerinnen und Schülern, indem es ihre Sozialkompetenz stärkt. Die größte Herausforderung für beide Seiten war die Geduld, schildert Lucia Giray. Sie bestand im Vorfeld darauf, dass Seniorinnen und Senioren immer ihr Handy in der Hand behalten. Dadurch wird gewährleistet, dass sie die Probleme aktiv selbst und nur durch Erklärungen der Jugendlichen lösen müssen.

So erlebte eine Schülerin die Handy-Nachhilfe in Lindenberg

Lesen Sie auch

Bildung in Buchloe 92 Jugendliche machen ihren Abschluss an der Realschule Buchloe

Die Schülerin Julia Lang erzählt: „Es kommt schon öfter vor, dass ich eine Sache zwei oder dreimal erklären muss, bis die Älteren es verstehen. Aber es freut mich zu sehen, wie glücklich sie sind, wenn sie es am Schluss selbstständig geschafft haben.“ Wirklich ernsthafte Probleme in der Zusammenarbeit gab es laut Lehrerin Kurringer nie. „Die Jugendlichen haben gelernt, sich zurückzunehmen. Kommunikation ist hier das Stichwort“, erklärt sie. Kurringer freut es besonders, ihrer achten Klasse ein praktisches Projekt anbieten zu können.

Im Rahmen der berufsorientierten Wahlfächer müssen Neuntklässlerinnen und -klässler eine Projektprüfung ablegen. Die vorbereitenden Übungsprojekte waren bislang aber größtenteils theoretisch. Deswegen hofft Kurringer, dass auch im nächsten Jahr das Projekt für die achte Klasse weitergeführt wird. Und auch Rentnerin Ille Kreft würde das freuen. „Ich komme wieder!“, verkündet die Teilnehmerin. Abhängig ist das allerdings von den Lehrerinnen und Lehrern, die im nächsten Schuljahr die achte Jahrgangsstufe übernehmen.