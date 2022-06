Mittelschule Lindenberg: Viele Treppen, keine Rampen

Die Mitelschule Lindenberg ist nicht barrierefrei. Zahlreiche Fachräume sind nur über Treppen erreichbar. Warum das in den nächsten Jahren zum Problem wird.

19.06.2022 | Stand: 08:01 Uhr

Die Mittelschule in Lindenberg ist nicht barrierefrei. Das ist seit längerer Zeit bekannt. „Aber das Thema ist wohl wegen Corona aus den Augen verloren worden“, sagt Schulleiter Karl Heinz Giegerich. Nun aber ist es aktueller denn je. Denn ab September besucht ein körperbehinderter Junge die Schule. So forderte Giegerich die Mitglieder des Schulverbandes bei ihrer jüngsten Sitzung zum Handeln auf.

Im Schulgebäude in Lindenberg geht es über zahlreiche Treppen hinauf und hinab. Für die aktuell 277 Schülerinnen und Schüler stehen zahlreiche Fachräume zur Verfügung, die nur über die Treppenhäuser erreichbar sind. Einen Lift oder Rampen gibt es nicht.

Dem Schulverband Lindenberg bleibt noch etwa Zeit

Bislang war das nur ein theoretisches Problem. Jetzt aber besucht ein Kind ab Herbst das Gebäude, das die Treppen nicht nutzen kann. Dennoch hat der Schulverband aus Sicht von Giegerich noch etwas Zeit für Planung und Umbau. Denn in der fünften und sechsten Klasse sind die speziellen Räume noch nicht wichtig. Ab der siebten Klasse geht es ohne den Wechsel zwischen den Stockwerken jedoch nicht.

Markus Eugler (Grünenbach) schlug daher vor, dass sich die Stadtverwaltung Lindenberg deshalb mit einem möglichen Umbau beschäftigen und Vorschläge erarbeiten sollte. Dabei sprach sich Eugler gegen eine Einzelfalllösung aus. Denn möglicherweise reiche ein Treppenlift aus, um dem neuen Schüler den Besuch aller Räume zu ermöglichen. Dies sollte jedoch Anlass sein, das Gebäude „allgemein barrierefrei“ umzubauen, mahnte Eugler an.

Rektor: Jeder kann hier rein und raus, wie er will.

Und noch ein zweites Thema ist aus Sicht von Giegerich in den vergangenen beiden Jahren untergegangen: Der Einbau einer neuen Schließanlage. Aktuell könne „Jeder hier rein und raus wie er will“, stellte der Schulleiter fest. Durch die Mehrfachnutzung des Gebäudes, beispielsweise auch durch die Volkshochschule, sei das auch nachvollziehbar. Allerdings sieht er eine „Gefährdungssituation“, wenn das Schulgebäude während des Unterrichts offen steht. „Das haben wir schon häufig besprochen, aber immer wieder verschoben.“ Konkrete Aussagen seitens der Verbandsmitglieder gab es dazu allerdings auch in der jüngsten Sitzung nicht.

Schulleiter Giegerich macht sich auch Sorgen um die Zukunft des Schulmodells Mittelschule. Gerade einmal 17 Prozent der Viertklässler seien auf der Mittelschule angemeldet worden. Es stelle sich daher „die berechtigte Frage, was aus der Mittelschule wird“. Da erfahrungsgemäß aber gerade die Mittelschüler in viele Berufe wechseln, in denen schon heute ein Fachkräftemangel bestehe, regte Giegerich eine gesellschaftliche Diskussion über dieses Thema an.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".