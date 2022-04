Mountainbike-Kreiscup 2022 im Westallgäu: Das ist neu in dieser Saison

Die neue Saison beim Mountainbike-Kreiscup im Landkreis Lindau steht bevor. Welche Rennen geplant sind und wieso die Rennserie einen neuen Namen bekommen hat.

10.04.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Die Saison 2020? Ausgefallen. Die Saison 2021? Zusammengeschrumpft auf eine Mini-Version mit zwei Rennen. Die Saison 2022? Nimmt langsam Gestalt an. Der Mountainbike-Kreiscup soll in diesem Jahr wieder in der gewohnten Form stattfinden. Was bis dato über die Rennserie bekannt ist.

Wann ist das erste Rennen beim Mountainbike-Kreiscup 2022?

Der SC Scheidegg ist fast schon traditionell der Ausrichter für den Saisonauftakt am 15. Mai 2022.

Wann und wo geht es weiter?

Weitere Kreiscup-Ausrichter sind die SG Simmerberg (25. oder 26. Juni), der TSV Niederstaufen (16. oder 17. Juli), der TSV Heimenkirch (18. September) und der Tri-Club Lindenberg (3. Oktober).

Wie anspruchsvoll ist der Kreiscup?

Es sollen Einsteiger-Rennen für jedermann sein, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Die Strecken legen die jeweiligen Vereine fest. Dabei gilt: nicht zu lange, nicht zu viele Hindernisse – aber ein bisschen anspruchsvoll darf es schon sein.

Wer organisiert den Kreiscup?

Ein Dreiergespann hat übernommen: Philipp Danks von der SG Simmerberg, Gerold Blank vom TSV Stiefenhofen und Norbert Liebe vom TSV Niederstaufen organisieren die Kreiscup-Rennserie im Auftrag des Sportkreises Lindau. Vor der Corona-Zwangspause hatten dies Daniela Höß (Tri-Club Lindenberg) und Richard Bechteler (TSV Heimenkirch) getan.

Wer darf am Mountainbike-Kreiscup teilnehmen?

Zugelassen sind Mitglieder aller rund 75 Vereine aus dem Sportkreis Lindau sowie Angehörige jener Vereine, die auch am Kreiscup Ski alpin teilnehmen. Dazu gehört zum Beispiel der SC Oberstaufen.

Welche Altersklassen gibt es?

Es gibt neun Altersklassen – von der U7 (Jahrgang 2016 und jünger) bis zu den Oldies (Jahrgang 1982 und älter). Die Altersstufen von der U9 bis zu U19 umfassen jeweils zwei Jahrgänge. Die Masters-Klasse bei den Erwachsenen gilt für die Jahrgänge 1983 bis 2003.

Wie viele Mountainbiker werden zu den Kreiscups erwartet?

Die Organisatoren hoffen auf 150 Starter pro Rennen. Das entspricht in etwa dem Schnitt früherer Jahre.

Wie werden die Rennen gewertet?

Bei jedem Rennen gibt es Punkte: 50 für den Sieger, 45 für den Zweiten, 42 für den Dritten. Der Vierte erhält 40 Punkte, jede weitere folgende Platzierung erhält einen Zähler weniger aufs Konto. In der Gesamtwertung werden pro Fahrer die vier besten Ergebnisse berücksichtigt – es gibt also ein Streichresultat.

Wann ist die Siegerehrung für die Saison 2022?

Der Ort und der Termin für die Gesamtsiegerehrung im Herbst 2022 stehen noch nicht fest. Sicher ist aber: In die Gesamtwertung kommt nur, wer an mindestens drei von fünf Rennen teilgenommen hat.

Wieso trägt die Rennserie in diesem Jahr plötzlich einen neuen Namen?

Mit der Firma Harter aus Harbatshofen ( Stiefenhofen) ist ein neuer Hauptsponsor an Bord. Das Unternehmen, das auf die Entwicklung und Fertigung von Trocknungssystemen spezialisiert ist, tritt als neuer Namensgeber auf. Somit wird aus dem Continental-MTB-Kreiscup ab sofort der Harter-MTB-Kreiscup.