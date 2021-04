"Alles ist so neu und aufregend" - Profi-Mountainbikerin Sofia Wiedenroth zu Teamwechsel

Profi-Mountanbikerin Sofia Wiedenroth aus Niederstaufen fährt jetzt für einen US-amerikanischen Radhersteller. Was sie sich für den Weltcup erhofft.

13.04.2021 | Stand: 06:05 Uhr

Sofia Wiedenroth hat eine neue sportliche Heimat: Die Profi-Mountainbikerin ist zum Specialized Enduro Team gewechselt – und will mit ihm im Weltcup möglichst weit vorne mitmischen. „Ich freue mich sehr auf diese Saison mit einer komplett neuen Konstellation von Teammitgliedern, Mitarbeitern und Sponsoren. Alles ist so neu und aufregend“, sagt die 26-Jährige aus Niederstaufen, die inzwischen in Lindau wohnt.

Sofia Wiedenroth aus Niederstaufen ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Region. Bild: Seb Schieck

Sofia Wiedenroth ist eine der besten und erfolgreichsten Sportlerinnen der Region. Seit sie 2003 ihr erstes Mountainbike-Rennen für den TSV Niederstaufen bestritten hatte, ging es für sie konstant nach oben. Sie wurde fünfmal Deutsche Meisterin im Cross-Country, kam in die Nationalmannschaft, holte Bronze bei der EM und errang die Vizeweltmeisterschaft. Auch im Weltcup fuhr sie Top-Platzierungen ein.

Mountainbikerin Sofia Wiedenroth aus Niederstaufen wird Vierte bei E-Enduro-Weltmeisterschaft

2018 startete sie erstmals in der Spezialdisziplin Enduro. An der fand sie immer mehr Gefallen. Ein Jahr später wechselte sie zum Cube Action Team und gewann die Weltcup-Gesamtwertung im E-Enduro. Im Vorjahr wurde sie Vierte bei der Weltmeisterschaft im E-Enduro.

An diese Erfolge will die 26-Jährige, die nach dem Abschluss ihres Studiums (International Management) jetzt Vollzeit-Mountainbike-Profi ist, nun mit ihrem neuen Team anknüpfen. Das Specialized Enduro Team ist ein Werksteam des US-amerikanischen Radherstellers Specialized, welcher seinen Sitz in Kalifornien hat. „Er zählt zu den Pionieren im Mountainbike-Bereich“, sagt Wiedenroth.

Sofia Wiedenroth fuhr im Weltcup Top-Platzierungen ein. Bild: Seb Schieck

Das Team ist international aufgestellt. Neben der Westallgäuerin gehören noch die beiden Franzosen Kevin Miquel und Cecce Camoin sowie der Neuseeländer Charly Murray dazu. Manager Mathieu Durand und Chefmechaniker Michel Gonnet kommen aus Frankreich. „Nach dem ersten Trainingslager war die Stimmung im Team schon so gut, dass ich mich wirklich auf die ersten Rennen freue“, hebt Wiedenroth hervor.

Mountainbike: Spezialdisziplin Enduro

Der Fokus ihres Rennprogramms liegt laut Wiedenroth vor allem auf dem Enduro- und E-Enduro-Weltcup. Geplant sind zudem Starts bei einigen Electric-World-Series-Rennen sowie nationale Enduro-Rennen in Europa.

Die Spezialdisziplin Enduro wird in der Mountainbike-Szene immer beliebter. Die Fahrer gehen dabei auf eine meist 30 bis 60 Kilometer lange Strecke. Gewertet wird allerdings nicht alles – sondern nur spezielle Wertungsabschnitte, genannt Stages. Diese sind meist zwar nur zwei bis vier Kilometer kurz, verlangen den Fahrern mit Wurzeln, Sprüngen und Steinfeldern aber alles ab. An steilen Stellen sind Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich – das ist Action pur.