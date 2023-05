Musik, Geselligkeit und Tanz: Trachtenverein Stiefenhofen feiert 50-Jähriges

Der Trachtenverein Stiefenhofen feiert am Pfingstsonntag sein 50-jähriges Bestehen. Was anlässlich des Jubiläums alles geplant ist.

23.05.2023 | Stand: 05:08 Uhr

Ein großes Jubiläumsfest gibt es am Pfingstsonntag in Stiefenhofen – der Trachtenverein feiert am 28. Mai sein 50-jähriges Bestehen mit Musik, Geselligkeit und Tanz.

Auftakt ist um 10 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst. Ab 11 Uhr lädt der Verein, der aktuell 136 aktive und passive Mitglieder zählt, zu Frühschoppen und Mittagstisch mit der örtlichen Musikkapelle in die Festhalle.

50 Jahre Trachtenverein Stiefenhofen: Am Jubiläumsnachmittag werden verdiente Mitglieder geehrt

Ab 13.30 Uhr spielen „Die Vierhofer“, eine junge Gruppe aus dem Raum Oberstaufen – und verdiente Mitglieder werden geehrt. Außerdem steht ein Auftritt des Oberstaufener Partnervereins „D’Hochgratler“ auf dem Programm. Ab 20 Uhr ist Festausklang beim Tanzabend mit der Musikgruppe „Die Mooskirchner“ aus Österreich.