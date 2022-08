Nach dem Entenrennen: "Hausbachflitzer" eröffnen Strandbar in Weiler

Der Verein aus Weiler zieht Bilanz zum Entenrennen 2022 und hat neue Ideen. Wie er mit Niedrigwasser im Hausbach umgeht und wofür er sein Geld ausgeben will.

12.08.2022 | Stand: 05:19 Uhr

Weiler hat jetzt einen kleinen Strand. Auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus liegt Sand – ein Überbleibsel vom Entenrennen. Und dieser wird noch eine Weile genutzt: Bis Ende August öffnet dort dreimal die „Hausbachstrandbar“ mit Liegestühlen, kleinen Speisen und kühlen Getränken. Die „Hausbachflitzer“ machen dafür gemeinsame Sache mit dem Gasthaus Reichart – besser bekannt als „Plaze“. Auch am heutigen Freitag (12. August) ist sie geöffnet.

Nach dem Entenrennen am 30. Juli sei die Idee dazu „aus der Euphorie heraus“ entstanden, sagt Anja Reichart, die als Vereinsvorsitzende und Gastwirtin das verbindene Element der beiden Kooperationspartner ist. Die Strandbar kommt im Ort aber so gut an, dass es sie 2023 wieder geben soll – auch ohne Entenrennen.

Bilanz Entenrennen 2022 Die „Hausbachflitzer“ sind „generell super-zufrieden“, sagt Reichart. Mehrere hundert Besucher säumten den Hausbach. Viele Sponsoren hatten im Vorfeld Preise zur Verfügung gestellt. „Niemand hat uns abgewiesen“, freut sich Reichart. Das sei auch wichtig, denn „ohne Preise keine Verlosung und kein Entenrennen“. Trotz Lieferschwierigkeiten seien auch die 50 nachbestellten großen Enten gerade noch rechtzeitig gekommen. Einige davon sind jetzt schon für die nächste Auflage auf Lager.

Nächstes Entenrennen in Weiler soll 2024 stattfinden

Nächstes Entenrennen Der Verein hält am Zwei-Jahres-Rhythmus fest. Nächster Start ist 2024. Ein Grund: Die Vorbereitung ist sehr zeitintensiv und beginnt rund ein Dreivierteljahr vorher.

Niedrigwasser Wie bereits 2018 hatte der Hausbach nicht genügend Wasser für das Firmen- und Vereinsrennen (112 gemeldete Enten). „Es sollte mindestens über die Steine reichen“, sagt Reichart. Weil es zuvor kaum geregnet hatte und heiß war, war das nicht der Fall. Man habe im Vorfeld zwar auch über einen Plan B gesprochen und „alle Szenerien durchkalkuliert“, um den Wasserstand zu erhöhen (z.B. Aufstauen oder Nachspritzen), aber der Verein möchte nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Fische und andere Tiere nicht in das Fließgewässer eingreifen. „Es soll natürlich laufen“, sagt Reichart.

"Hausbachflitzer" setzen sich für Erhalt der Hausbachklamm ein

Mitglieder Die „Hausbachflitzer“ haben in diesem Jahr 50 neue Mitglieder verzeichnet und sind auf 130 Mitglieder gewachsen. „Es ist eine wahre Freude“, sagt Reichart. Das zeige, dass den Leuten „die Natur und unsere Hausbachklamm am Herzen liegen“.

Nächste Projekte Der Verein hat in den vergangenen Jahren rund um den Hausbach viele Sitzmöglichkeiten geschaffen und auch zum Räuber-Kasimir-Weg beigetragen. Aber: „Wir wollen nicht alles mit Bänkle zumauern“, sagt Reichart. Einen Teil des Erlöses vom Entenrennen 2022 will der Verein in die geplante Brücke Nummer 4 in der Hausbachklamm stecken. (Lesen Sie auch: Bauausschuss Weiler wünscht eine Holzbrücke für Hausbachklamm)

Öffnungszeiten Hausbachstrandbar Freitag, 12. August, 17 bis 22 Uhr; Sonntag, 21. August, 16 bis 22 Uhr; Freitag, 26. August, 17 bis 22 Uhr.

