Nach Eismeile Nummer 4: Paul Bieber denkt an den nächsten Rekord

Der Eisschwimmer aus Röthenbach hat im Bodensee die nächste Bestmarke gesetzt. Doch der 38-Jährige will mehr. Welchen Rekord er "ganz nebenbei" knacken will.

01.02.2022 | Stand: 10:08 Uhr

Paul Bieber hat keine Zeit zu verlieren. Er will so schnell wie möglich nachlegen. „Wir klären gerade ab, ob Nummer 5 schon am Wochenende fällt“, sagt der 38-Jährige. Der Extremsportler aus Röthenbach ist im Flow. Am Samstag hat er in der Wasserburger Bucht die vierte Eismeile seiner Karriere bewältigt – als erst zweiter Deutscher überhaupt. Weltweit haben das erst 22 Eisschwimmer geschafft.

Seine ersten beiden Eismeilen hatte er im Januar und Februar 2021 absolviert. Nummer 3 folgte vor zwei Wochen. „Die lief eher locker von der Hand. Diesmal war es für mich härter, ich hatte aber auch ein höheres Tempo“, sagt Bieber. Am Samstag war er 31:12 Minuten lang im nur 3,9 Grad kalten Bodensee und legte 1668 Meter zurück.

Paul Bieber aus Röthenbach ist einer der besten Eisschwimmer der Welt. Bild: Bieber

Was danach folgte, ist für den Extremsportler aus Röthenbach fast schon Routine: Am Ufer schlüpft er in einen speziellen Wärmemantel, danach geht es in die Umkleide. Schnell etwas anziehen. Rettungsschwimmer Axel Schweinberger, der ihn im Wasser auch auf dem SUP begleitet, hilft ihm dabei. Zudem schlüpft Bieber in eine Wärmeweste. „Danach friere ich eine halbe Stunde lang extrem nach – und die Muskeln zucken regelrecht“, sagt er.

Paul Bieber greift an Land zum Energydrink

Etwas essen kann er direkt danach nicht. Stattdessen: Energydrinks, Heißgetränke, vielleicht eine Trinkmahlzeit. Reicht in jedem Fall, um die Energiespeicher wieder zu füllen. Eine Stunde, nachdem er aus dem Eiswasser gestiegen ist, ist er in der Regel wieder topfit, erzählt er.

Und so geht Biebers Rekordjagd weiter. Wenn das Wetter mitspielt, will er schon am 5. oder 6. Februar die nächste Eismeile schwimmern. Allerdings: Die Wassertemperatur ist eine große Unbekannte. Sie schwankt extrem. Samstagmittag lag sie im Bodensee bei 3,9 Grad, Sonntagabend bereits bei 6,5. Das wäre zu warm für eine Eismeile.

Nächste Eismeile in Lindenberg im Waldsee?

Deshalb sucht der 38-Jährige vom Team Allgäuer Alpenwasser/Outdooractive gerade nach einem Plan B. Der Waldsee in Lindenberg könnte dabei ins Spiel kommen. Den Alpsee bei Immenstadt hat er für Februar und März ohnehin schon im Kopf.

Schafft er Eismeile Nummer 5, wäre er der Deutsche mit der größten Gesamtdistanz im Eiswasser. Aktuell liegt er bei 7204 Metern. Und schafft er dann auch noch Nummer 6, wäre er der Deutsche mit den meisten absolvierten Eismeilen. Sein großes Ziel in diesem Winter. Ganz „nebenbei“ winkt zudem eine weitere Bestmarke: Die meisten Eismeilen in einem Kalenderjahr. Auch hier liegt der bisherige Rekord bei fünf.

Das sind die Voraussetzungen für eine Eismeile