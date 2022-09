Nach Kokain-Fund im Sportheim: Jetzt äußert sich der TSV Heimenkirch zu dem Vorfall

Eine Putzfrau findet Kokain in einer Sportheim-Toilette. Die Polizei ermittelt. Nun meldet sich der TSV Heimenkirch zu dem Vorfall zu Wort.

30.09.2022 | Stand: 05:42 Uhr

Diese Polizeimeldung hat für Aufsehen gesorgt: Eine Reinigungskraft hatte am Sonntag beim Putzen der Toiletten eines Sportheims in Heimenkirch ein weißes Pulver in einem zusammengefalteten Papier gefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Kokain handelte.

Kokainfund in Heimenkircher Sportheim: Zeugenaufruf der Polizei bisher ohne Erfolg

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und auch einen Zeugenaufruf gestartet. Bislang allerdings ohne Ergebnis. Wie Polizeisprecher Dominic Geißler am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, gibt es noch keinen Hinweis darauf, wem die Drogen gehören und wie sie an ihren Fundort gelangt sind. Ebenfalls auf Nachfrage sagte Geißler, dass es sich um eine „kleinere Menge“ Kokain gehandelt habe. Genauere Angaben zur Menge oder zum Wert macht die Polizei nicht.

TSV Heimenkirch stellt klar: Kokain war nicht in Umkleinekabinen, sondern in den öffentlichen Toiletten des Sportheims

Derweil hat die Fußball-Abteilung des TSV Heimenkirch, um dessen Vereinsheim am Rehwinkel es sich gehandelt hat, am Donnerstag eine Stellungnahme zu diesem Vorfall veröffentlicht: „Für den TSV Heimenkirch ist der am vergangenen Sonntag gemeldete Vorfall in jeglicher Weise inakzeptabel und nicht tolerierbar, weshalb wir diesen Fund unmittelbar aktiv der Polizei gemeldet haben. Wir möchten klarstellen, dass das Rauschmittel nicht in den Umkleidekabinen, sondern in der öffentlichen Toilette des Sportheims – für jeden Besucher zugänglich – gefunden wurde“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.

Der Verein hoffe, „dass durch unser Vorgehen ähnliche Vorfälle verhindert werden können und auch andere Vereine oder Privatpersonen ermutigen, diesen Schritt aktiv zu gehen.“

