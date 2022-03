Nach längerer Pause: Fridays for Future ruft zur Demo in Lindenberg auf

Fridays for Future Lindenberg beteiligt sich am Klimastreik am 25. März. Mit dabei ist der Bund Naturschutz. Es geht auch um ein umstrittenes lokales Projekt.

Die Jugend geht am Freitag wieder für den Klimaschutz auf die Straße. Im Landkreis Lindau, in Bayern, in Deutschland, in der ganzen Welt.

Ein globaler Klimastreik findet am 25. März statt – und auch die Ortsgruppe von Fridays for Future veranstaltte eine Demonstration in Lindenberg. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr am Stadtplatz.

Bund Naturschutz äußert sich bei Demo zum Nadenberg-Projekt

Dort ist zunächst ein Bühnenprogramm mit Redebeiträgen geplant. Und das mit ganz konkretem lokalen Bezug: Jemand vom Bund Naturschutz wird sich zum geplanten und umstrittenen Hotel-Projekt am Nadenberg äußern.

Demo von Fridays for Future in Lindenberg am 25. März

Anschließend bilden die Teilnehmer einen Demozug und laufen durch die Lindenberger Innenstadt bis zum Hutmuseum. Entsprechende Transparente haben die Organisatoren schon vorbereitet. Sie erwarten rund 70 bis 80 Teilnehmer. Es ist die erste Demo von Fridays for Future in Lindenberg seit fast genau einem Jahr.

Eine weitere Klimademo findet am 25. März ab 13.30 Uhr am Karl-Bever-Platz in Lindau statt. Der BN tritt bei beiden Aktionen als Mitveranstalter auf.

