In Weiler ist die Euphorie nach dem Achtelfinalsieg im WFV-Pokal hoch. Auf wen die Mannschaft in ihrem ersten Viertelfinale überhaupt treffen könnte.

03.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

David Fink ist auch am Tag danach noch total aus dem Häuschen. „Es war sensationell, was die Mannschaft auf dem Platz abgerissen hat“, sagt der Vorsitzende des FV Rot-Weiß Weiler. Nach dem überraschenden Pokalcoup gegen Oberligist TSG Backnang steht der Fußball-Landesligist zum ersten Mal in seiner Geschichte im Viertelfinale dieses Wettbewerbs.

