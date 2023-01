Nach vielen Böllern und Raketen: Feinstaubwerte in Lindau explodieren

In Schwaben war Lindau Spitzenreiter bei den Feinstaub-Werten. Selbst vor Corona war die Belastung niedriger. Was die Gründe sein könnten.

03.01.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Nach zwei Jahren Pause scheint die Sehnsucht nach Feuerwerk groß gewesen zu sein. Wer in Lindau auf dem Hoyerberg oder direkt am Hafen das Spektakel zum Jahreswechsel beobachtete, hatte den Eindruck, dass das Feuerwerk über Lindau besonders groß ausgefallen ist. Das zeigte sich auch in der Feinstaubbelastung. Der Feinstaubwert in der Luft war an Neujahr in Lindau außergewöhnlich hoch. Er überschritt den Grenzwert der gesundheitsgefährdenden Feinstaubbelastung von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel deutlich. Am Sonntag lag er bei 70.

