Nachruf: Heike Hauber aus Oberreute war "eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit“

Die frühere stellvertretende Bürgermeisterin von Oberreute, Heike Hauber, ist mit 61 Jahren gestorben. Wie sie den Ort geprägt und mitgestaltet hat.

04.11.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Sie war eine der ersten Frauen im Westallgäu, die auf dem Dorf Einfluss in der Kommunalpolitik hatten. Heike Hauber war lange stellvertretende Bürgermeisterin in Oberreute, darüber hinaus in vielen Bereichen engagiert: der Kirche, im Sport und kulturell. Jetzt ist sie im Alter von 61 Jahren gestorben. Als „kollegial, immer positiv gestimmt, sehr sozial eingestellt und offen für Neues“, hat sie Altbürgermeister Gerhard Olexiuk erlebt.

