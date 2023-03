Nadenberg ist Thema im Stadtrat: Appell der Bürgerinitiative an das Gremium

Nach dem gescheiterten Bürgerentscheid befasst sich am Montag der Stadtrat mit dem Großprojekt Nadenberg. Worum es in der Sitzung genau geht.

10.03.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Im Vorfeld der öffentlichen Stadtratssitzung am Montag, 13. März, hat die Bürgerinitiative Nadenberg einen Appell an den Stadtrat verfasst. In dem zweiseitigen Schreiben fordert die BI die Stadträte auf, eine Beteiligung der Bürger ohne enge Vorgaben zu ermöglichen.

Stadträte sprechen über Bürgerbeteiligung

In der Sitzung am Montag werden die Stadträte festlegen, wie die Bürgerbeteiligung für die Entwicklung des Nadenbergareals, zu dem es im Spätjahr 2022 einen erfolglosen Bürgerentscheid gab, erfolgen soll. Dabei wird es auch um die Frage gehen, welche „Leitplanken“ es in den Bürgerwerkstätten geben wird, sprich, welche Dinge Stadtrat und Verwaltung als gesetzt ansehen. Nach der Vorlage der Sitzung sollen das unter anderem der Verkauf an den Investor und die wesentlichen Elemente des im Vorjahr vorgestellten Konzeptes sein.

Das widerspricht den Vorstellungen, die die BI von einer Bürgerbeteiligung hat. In ihrem Schreiben appelliert sie an den Stadtrat, den Bürgern die „Freiheit der echten Mitsprache einzuräumen“ und auch andere Lösungen als den Verkauf des Areals an einen Investor zu ermöglichen. Die vorgeschlagenen Leitplanken würden den Gedanken einer echten Bürgerbeteiligung widersprechen, wie sie beispielsweise der Freistaat empfiehlt. „Keinesfalls darf die Gesamtfläche auf einmal einem einzigen Investor zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in dem Appell. Die BI erneuert in dem Schreiben auch ihre Forderung an eine Wohnraumbedarfsanalyse als Grundlage für eine Planung.

BI schlägt Erbbaurechte vor

Als Alternative schlägt die BI eine Vergabe von Erbbaurechten durch die Stadt an eine Genossenschaft vor. Entweder in Form von Ferienhäusern oder als feste Wohnform. Damit blieben die Flächen im Eigentum der Stadt. Die vorhandenen Reihenbungalows würden abgerissen, die neuen Bauten sollen sich nach diesem Konzept an der Struktur eines Feriendorfes orientieren. Nach einer ganz überschlägigen Zusammenstellung von Zahlen würde sich das nach Darstellung der BI für die Stadt rechnen.